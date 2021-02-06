9年前青澀貌曝光！網挖出雞排妹「出道關鍵片」　19歲一開口就爆紅

▲無害童顏的雞排妹身材臉蛋兼具。（圖／翻攝自Instagram／ili.cheng）



記者黃可昀／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）指控台語歌王翁立友尾牙性騷擾，連帶扯出「曾國城撞胸」的案外案，近期整個演藝圈都在關注此事，真相為何仍眾說紛紜，但PTT上已出現不少關於雞排妹的討論文，先前一篇「雞排妹當初是怎麼出道的？」近日再度被翻出來，9年前的青澀臉龐也跟著曝光。

一名網友在PTT問卦，總要有個曝光機會或是出眾亮點，才有可能吸引星探挖掘出道，如今話題滿滿、風格直率辛辣的雞排妹，當年是哪個因緣際會讓她出道，是否有公司在幕後砸錢撐腰，「現在看到的雞排妹讓我很難想像一開始的青澀期，有沒有老人分享一下當年的八卦？」

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▲雞排妹幫人拍宣傳片，意外出道走紅。（圖／翻攝自PTT）



網友紛紛留言，「炸雞排啊」、「穿很低胸炸雞排」、「我只記得炸雞排，完全忘了雞排店的事。」事實上，雞排妹出道的機緣是2012年幫淡江大田寮的雞排店拍「炸雞排教學」，影片中穿著灰色低胸背心，胸前大大蝴蝶結讓人注意到她的好身材，當年她才19歲，與現在一樣留著棕色長髮，影片一曝光就迅速在各大版面流竄，清純無辜的形象，加上犯規身材吸引廣大網友吹捧，成為素人爆紅的成功例子。

許多粉絲回顧影片後懷念地說，「跟林志玲一樣莫名其妙紅，但都很正」、「早期公關公司的操作啊，那時候還沒有什麼xx妹的，紅的特別快」、「出道後雞排店反而倒了」、「6年前（應是9年前）真的好青澀啊，現在也很正。」