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轟彈劾案違憲！川普拒出席作證　律師：這是民主黨的「宣傳噱頭」

▲▼川普。（圖／路透）

▲美國參議院將於2月8日舉行對川普的彈劾審判，但川普的律師團隊卻認為，這場彈劾案違憲，而川普也不會為違憲的程序作證。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國參議院將於2月8日舉行對前總統川普的彈劾審判。民主黨籍的眾議院彈劾案負責人拉斯金（Jamie Raskin）4日邀請川普及其律師團隊親臨國會，為彈劾案作證，卻慘遭拒絕。川普的律師團隊表示，這場彈劾案是「明顯違憲的」，而傳喚川普作證的舉動，只是民主黨的「宣傳噱頭」。

據路透社報導，眾議院的民主黨人認為，造成5人死亡的國會暴亂，是川普在敗選後煽動而導致的，因此即使他已卸任總統職務，但他仍需為其言行負責。若彈劾案通過的話，川普未來將無法再擔任公職或競選總統。

不過，川普的律師團隊則認為，由於川普已卸任，也無法再被免職，因此參議院不再有權力審理此案，換言之，這場彈劾案在本質上就是違憲的。川普的顧問米勒（Jason Miller）告訴路透社，「川普不會為違憲的程序作證」。

▲▼白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲參議院需取得2/3的贊成票，才能決定川普的罪名，因此外界認為，本次彈劾案很可能會以失敗告終。（圖／達志影像／美聯社）

川普的新任律師卡斯特（Bruce Castor）和舍恩（David Schoen）在一封對外聲明中指出，民主黨傳喚川普作證的舉動，不過是該黨的「宣傳噱頭」；川普在11月3日的敗選是欺詐的結果，而這位前總統指控大選舞弊的言論，也受到了美國憲法第一修正案保護，因此他有權拒絕民主黨希望他作證的要求。

美國憲法規定，在彈劾案中，參議院需在100名議員中，至少取得2/3的贊成票（即67票），才能讓川普的罪名成立。由於民主黨和共和黨議員各佔了參議院的一半席位，因此這50名民主黨人仍需尋求17名共和黨人的支持，才能成功彈劾川普，不過現在已有45名共和黨參議員表態，他們支持彈劾案是違憲的，因此外界認為，本次的彈劾案很可能無法通過。

►拜登坦承：川普彈劾案應該不會過！　17共和黨人倒戈太難
►川普極可能「安全下莊」躲彈劾　參院投票試水溫！僅5人倒戈
►彈劾案倒數2週！川普法律團隊只有2人　CNN：恐難組完整代表律師團

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