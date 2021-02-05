被英國指控「受中共控制」吊銷執照　CGTN：堅決反對

▲香港人持有的英國海外國民（BNO）護照。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

「BNO護照事件」令中英關係雪上加霜，英國4日宣佈吊銷《中國環球電視網》(CGTN)的播出執照。對此，CGTN於5日表示遺憾並堅決反對。另外，大陸外交部也做出反擊，稱BBC涉嫌播出假新聞，要求其公開道歉，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。

▲CGTN位於北京的總部大樓 。（圖／美聯社）

綜合陸媒報導，英國去年7月已聲稱，可能對中共實際控制的《中國環球電視網》(CGTN)撤銷其播出許可證。英國通訊管理局（Ofcom）4日發表聲明宣佈，吊銷《CGTN在英國的廣播執照，理由是因為執照持有者不負責CGTN實質編務工作，因此不是合法的廣播執照持有人，此舉違反了相關的法律規定。

聲明還指出，英國也無法批准一家名為中國環球廣播電視有限公司（CGTNC）的實體提出的轉讓執照申請，因為申請材料中缺少關鍵資訊，也因為CGTNC無資格持有執照，最終是由中共所控制。

對此，CGTN於5日在官方微博表示遺憾並堅決反對，強調自2000年開播以來秉承客觀、理性、平衡的原則在全球開展新聞報導，獲得了包括艾美獎在內的眾多國際獎項。

CGTN指出，在一些極右翼組織和反華勢力的操縱下，英國突然對其落地許可發起調查，本著積極配合的態度，已向英國通信管理局進行了詳細解釋說明，並提出落地許可轉持建議，積極尋求妥善解決。

CGTN話鋒一轉，稱英國通信管理局無視CGTN英語新聞頻道的國際媒體專業聲譽及在英落地播出18年的良好紀錄，竟以我媒體機構存在「政治屬性」為由，作出拒絕許可轉持，並吊銷許可的裁決。

▲BNO護照。（圖／CFP）

實際上，中英關係因香港事件陷入冰點，近期更是雪上加霜，因為中國大陸和港府宣佈，自1月31日起，不再承認英國國民（海外）護照（BNO護照）作為旅行證件及身分證明。英國外交部回應稱，對這項決定失望但不意外。

另外在英國宣佈已撤銷CGTN執照後，大陸外交部4日宣佈，近日就英國廣播公司（BBC）1月29日播出的疫情「假新聞」，向該媒體駐北京分社負責人提出嚴正交涉，要求BBC公開道歉，並揚言保留採取「進一步措施」的權利。