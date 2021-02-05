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反萊豬公投已逾50萬份　江啟臣：蔡政府只想轉移焦點

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書，主席江啟臣發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨送交「反瘦肉精豬肉」以及「公投綁大選」公投案連署書。（資料照／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣今（5）日上午參加革實院院長羅智強以個人身分募集100輛「反萊豬、護健康、拚公投」台中市公車廣告巡迴上路記者會，他表示，今天兩項公投案連署案一定會各自破50萬份，在這麼短的時間內，大家非常辛苦，一張一張匯集而來的連署，是一份一份的支持，也是代表人民對蔡政府開放萊豬進口政策的不滿。

江啟臣強調，在反萊豬、護健康上，國民黨絕對站在人民這邊，蔡政府以一紙行政命令、一個記者會就拿人民健康當籌碼，作為自己兌現承諾或其他利益交換，這是人民無法接受的。

江啟臣指出，依照中選會規定公投門檻需達28萬以上，從1月9日國民黨啟動全台第二階段連署後，一周前已經30萬達標，昨天破49萬份，今天兩項公投案連署一定會各自破50萬份。

江啟臣說，希望蔡政府懸崖勒馬，開放迄今的配套措施都是模糊不清，只想轉移焦點，過年快到了，大家採買都不安心。因此，國民黨將盡所有力量推動公投，讓大家可以用自己的公投票決定自己的未來與食安。

羅智強則說，江啟臣上任後默默做了很多幫國民黨凝聚民氣、人氣的工作，重新讓國民黨從谷底再啟，去年8月28日蔡英文強橫地要餵台灣人吃萊豬之際，江啟臣立刻扛起責任，迅速下決定要發起反萊豬的公投連署。

羅智強透露，當時很多人向江啟臣說，以國民黨當時衰微氣勢、執政黨四面打壓的情況下，拚公投並不簡單，但江啟臣仍決定要做，宣示農曆前要募50萬連署書，很多人質疑怎麼可能？但不到一個月，國民黨在江啟臣帶領下，全台遍地開花，拚出50萬份連署的成績。

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