嗜賭父入獄還寄信討錢　2子女幫扛債！前妻194字心聲助攻獲勝

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）婚後與妻子育有兩名子女，但他酗酒又嗜賭，1999年間入獄服刑，還繼續寫信向妻子討錢，出獄後答應改過，卻又故態復萌，連累孩子們至今都還要幫忙償還債務，最終被親人一狀告上法院「強制放生」。

▲阿強入獄後仍會寫信向妻子討錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

判決書中提到，阿強婚後沒有穩定工作，就算拿到薪資，也都是用來買菸酒以及賭博，還經常向親友借錢不還，酗酒後就對家人施暴、破壞家具，甚至曾經囚禁孩子，逼迫妻子給錢，如果不給就要對孩子不利。

1999年間阿強入獄服刑，卻還是常常寄信向妻子索取金錢，出獄後雖然承諾會改過自新，但搬回家居住又故態復萌。他的兩名子女從高中開始依靠申請貸款完成學業，至今仍在償還父親的債務，由於他們幾乎可以說是由母親獨力扶養長大，加上小時候為了躲避追債人，造成心理陰影，父親出獄後仍有吸食強力膠、妄想、暴力等行為，不得已才決定向法院提出聲請，希望能免除對父親的扶養義務。

▲兩名孩子從小就跟著母親躲避追債人，造成心理陰影。

對此，阿強的妻子（現已離婚）也出庭吐露194字心聲，她證稱，結婚之後丈夫起初會拿錢回家，但在兩個孩子4歲、2歲時，丈夫染上賭博惡習，從家裡拿出去的錢比拿回來的還多，1999年入監服刑，當時孩子都還沒有上小學，「從那時開始我一個人照顧孩子到成年，我和他在2005年間離婚，離婚後孩子的親權在我這邊，他沒有負擔扶養費。」

台南地院法官認為，阿強在兩名子女成年前，並未負起扶養義務，有違身為人父應盡的責任，已經構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，考量到雙方長期感情疏離，若再要求子女擔起扶養義務，顯然有失公平，最終裁定准許子女的請求，免除他們對父親的扶養義務，全案仍可抗告。

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