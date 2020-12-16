父3年敗光家產「月討6000元零用錢」　2子女扛債崩潰放生

記者黃翊婷／綜合報導

身為人父的阿德（化名）曾因案入獄，出獄後想做生意翻身，卻在3年內敗光家產，之後就不願繼續工作，每個月還要向與前妻所生的兩名子女索討6000元零用錢，最後反而遭到孩子們「放生」。

▲阿德想靠做生意翻身，卻敗光家產。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關，下同）

判決書中提到，阿德婚後由岳父全力出資，與妻子共同經營成衣生意，沒想到卻在孩子們上小學之前，因為《票據法》入獄服刑6個月，出獄之後一度失聯，導致家中經濟重擔長期落在妻子身上，等到他終於返家時，孩子已經升上國中了。

跌過一跤的阿德想靠貿易生意翻身，結果3年內就敗光家產，從此不願再從事任何生產工作，離婚之後仍繼續與前妻、兩名子女同住。子女坦言，父親向親友借錢，債務都是他們在扛，不僅要幫忙償還積欠的債款，每個月還要給他6000元的零用錢，有時甚至一開口就要好幾萬元，精神和財務狀況長期以來都承受著巨大的壓力，就連自身的信用也被拖垮，逼不得已這才決定提告請求免除對父親的扶養義務。

▲阿德翻身失敗，乾脆不工作改向子女要生活費。

阿德的前妻也到庭證稱，前夫從孩子4歲起就因為生意失敗而離家躲債，兩個孩子都是她一手帶大的，雖然前夫曾當過2個月的保全、6個月的計程車司機，但都沒有拿錢回來，直到孩子上國中才回來說要做生意，結果做不到3年又倒了，「小孩上高中後，他又離家出走，直到孩子們成年了才回來。」

台南地院法官比對相關證詞，認定阿德沒有正當理由未盡到為人父的責任，而且情節重大，如果強行命令兩名子女扶養「長期情感疏離」的父親，顯然有失公平，最終裁定准許孩子們的請求，免除他們對父親的扶養義務。