停車被叭理智線秒斷　駕駛飆「5金句」巷內逼車3分鐘！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

25歲的徐姓男子今年7月30日晚間8時許打算將愛車停在台南市某藥局前的車格，卻與前方車輛的邱姓駕駛發生糾紛，他不滿被按了一聲喇叭，竟然高速狂飆逼車3分鐘，還沿路叫罵「5金句」。台南地院法官日前依強制罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

▲徐男不滿停車被按喇叭。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關）

判決書中提到，徐男當日準備將車駛入藥局前的停車格，邱男的車輛卻在前方路邊停車，雙方因而鬧得很不愉快，大約經過3分鐘之後，對方駕車離去還按了一聲喇叭，直接點燃他的怒火。

氣到理智斷線的徐男一路高速狂飆，還猛按喇叭回擊，尾隨邱男從民治路右轉隋唐街，接著在行經某巷口時加速超車，試圖逼近攔阻。邱男見狀趕緊右轉進巷子裡，雙方在小巷子裡「纏鬥」不休，最終他還是在隋唐街與長榮路口被追上，還一連挨嗆5金句「X你娘、你是得病嗎、你是白痴嗎、你是有嗑藥、X」。

台南地院法官認為，徐男只是因為停車糾紛，加上被按喇叭而心生不滿，竟然不顧其他用路人的安危，在路上高速尾隨逼車長達3分鐘，考量到他犯後坦承犯行，家境小康，最後依強制罪判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。