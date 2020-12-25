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社會 社會焦點 保障人權

老公砸千萬開公司嘆「被當提款機」　女董婚後1年遭放生

記者黃翊婷／綜合報導

周姓男子2005年1月與王姓女子舉辦婚禮，但並未辦理登記，婚後他出資開設某生活用品公司，讓妻子擔任董事長，但1年4個月後兩人協議離婚，卻因為當初沒有登記結婚而遲遲無法辦理，加上雙方已經分居多年，他才下定決心向法院訴請離婚，並在22日獲得台南地院法官判准。

▲新郎新娘,婚禮,結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲周男與王女並未登記結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本案當事人無關）

周男在判決書中主張，與王女是透過媒人介紹認識，2005年1月公開舉行結婚儀式，但沒有辦理登記，婚後他投資1000萬元成立某公司，主要生產一些生活用品，並由妻子擔任董事長，無奈因為妻子經營不善，導致虧損連連，不得不用房產當擔保，向銀行貸款370萬元周轉；然而，就在結婚1年4個月之後，他覺得妻子為人無法腳踏實地、欠缺時間觀念，與人洽談生意竟然遲到半小時以上，這才動了離婚的念頭。

周男坦言，兩人雖然在2006年5月協議兩願離婚，但因為當初沒有辦理結婚登記，當然也無法辦理離婚戶籍登記，自那之後雙方一直以朋友關係往來，「我一向體弱多病，有高血壓、暈眩症，她三不五時會與我大聲吵架，甚至在大庭廣眾之下出言辱罵，把我當成提款機，每次請她幫忙辦事，如果不給報酬就不做，這樣怎麼還能稱為夫妻？」考量到兩人已經分居多年，最終決定直接向法院訴請離婚。

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲周男認為妻子工作態度不佳，但王女自認做事都有盡心盡力。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

對於周男的指控，王女辯稱，之所以沒有登記結婚，是丈夫怕公公知道後會責怪，進而影響到遺產分配，她雖然同意簽下離婚協議書，但沒有離婚的真意，況且她也沒有做出上述離譜的行徑，一直以來都是盡心盡力給予幫助，長伴丈夫身側、幫忙照顧兒子，並持續給予實質上的照顧以及精神支持。

不過，台南地院法官查證後認為，王女簽完離婚協議書就搬離周男住處，自行在外租屋，兩人自2006年5月分居至今，雖然沒有住在一起，卻時常發生爭執，主要的聯絡方式也是透過手機，並非面對面溝通，雙方甚至在2019年9月11日還大吵過一架，可見婚姻關係之誠摯、相互扶持基礎已嚴重動搖，考量到之所以會變成這樣是因為婚姻長期失和，應該由夫妻共同負責，兩人有責程度相同，最終裁定准許丈夫的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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