妻答應照顧到終老「獲贈房產5個月落跑」　夫住院5天逆襲收回

▲韋女拋下丈夫離家出走，連他生病住院也沒有回來照顧。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

聶姓老翁2014年12月間在律師見證下，與韋姓妻子簽立切結書，約定要照顧他的生活起居到終老，才願意將一棟位於台南市永康區的房子移轉登記，沒想到房子移轉5個多月後，妻子竟然無故離家出走，把他一個人丟在醫院，最終心寒提告，將送出去的房產通通收回來。

聶翁在判決書中主張，2014年12月間簽立的切結書包含3項條件，「第一，要照顧我的生活起居到終老；第二，絕不趕走我，並且善待到終老；第三，我如果生病住院，要照顧到出院」，如果妻子全部答應，他就願意將一棟位於永康的房子移轉登記到妻子名下。

▲聶翁認為妻子違約，想要把送出去的房子收回來。

然而，房子在2014年12月間辦完移轉登記，妻子就在2020年4月間無故離家出走，不知去向，報警協尋仍查無蹤跡。「我在2020年4月9日到13日因為罹患低血鉀症住院治療，她卻沒有依約到院照顧。」聶翁提到，這時他才完全心寒，並決定提告撤銷贈與行為，將房子登記回自己名下。

韋女經過合法通知並未出庭，也沒有出示任何書狀聲明。台南地院法官依職權向永康地政事務所、醫院調閱相關資料，核對後確認聶翁的說詞都是真的，加上韋女並未出面辯駁，最終認定請求有理，判決塗銷妻子獲得的房產，並登記回丈夫名下，全案仍可上訴。