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鳳山少女受害後首發聲！公開「霸凌6人全名」　幫無辜波及者求饒

▲▼鳳山驚傳霸凌事件,鳳山女孩。（合成圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事、翻攝Google Maps）

▲鳳山驚傳霸凌事件。（合成圖／翻攝自Google Maps、鳳山人在地大小事）

記者曾筠淇／綜合報導

高雄鳳山9人霸凌少女，4日遭警方帶回偵辦。動手的男學生遭肉搜起底，臉書被灌爆後索性關版，而昨（4日）晚他便在IG上發限時動態呼籲，打人的是他，請大家不要打擾不相干的人。受害女學生昨（4日）晚也在臉書上公布霸凌者的姓名，表明有些被肉搜的人她根本不認識，希望網友不要再打擾那些無辜的人，「謝謝大家的配合！」

有網友在臉書社團「鳳山在地人大小事」貼出56秒的影片，內容是一名少女遭多人霸凌，由於掌摑痛毆、用飲料淋頭潑臉的行徑實在太誇張，因此大票網友全怒了。事後，就有網友根據衣服等特徵來比對，肉搜出男學生臉書，短短1小時內，湧入千人洗版，而後男學生則索性關版。

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除了男學生被搜出來，現場其他霸凌的人也一一被起底，不過，有些人則聲稱自己與該案無關，僅是被標記在動手者的IG上，就遭出征。

▲▼受害少女臉書發文。（圖／翻攝自Instagram）

▲受害少女臉書發文。（圖／翻攝自Instagram）

受害少女昨（4日）晚就在個人臉書上發文表示，「鳳山此事件，當事者只有9個人。」她列出其中6個人的名字，並表明還有3個男生不知道是誰。

受害少女表示，由於太多不相干、不在現場、不知情，甚至她根本不認識的人都被肉搜出來，因此「希望各位網友不要再去打擾那些無辜遭受波及的人」，如果真的要找人，要找到對的當事者，不要嗆不相關的人，「不要因為這兩個女生自介（自我介紹）標記外面的人，就誤會不相關的人。謝謝大家配合！」

少女的臉書貼文發出沒多久後，不少被誤會的人也趕緊轉發，向網友求饒，「你們這些網友可以不要在（再）亂傳了嗎？可以不要在（再）亂講話了嗎？」

▲▼遭波及的女生轉發鳳山受害少女的臉書貼文。（圖／翻攝自Instagram）

▲遭波及的女生轉發受害少女的臉書貼文。（圖／翻攝自Instagram）

除了少女出面解釋，動手的男學生昨（4日）晚也在IG上發限時動態說明，「這件打人事件，打人的人是我，不是別人，請各位不要再打擾其他不相干的人了，這件事我已經跟警方處理，我也會跟被害人家屬道歉。」

▲▼動手男學生IG限動。（圖／翻攝自Instagram）

▲動手男學生IG限動。（圖／翻攝自Instagram）

針對此事件，警方偵辦後，發現事件發生在1月22日，地點在鳳山區光復路二段婦幼館，起因是被害林姓少女去年11月曾因個人因素離家一段時間，並借宿到不同校的蕭姓女同學家中，但由於離家突然，未帶換洗衣物，所以跟蕭女借錢、衣服和包包使用。

不過，蕭女沒有同意借衣服，認為不告而取謂之偷，所以自行找到少女的姑姑，要求賠償3500元的損失。家人匯款3500元後，以為雙方糾紛已經「私了」，事情就此告一段落，怎料蕭女認為賠太少，至少要賠償6000元才合理，所以撂了一群朋友霸凌對方。

▲▼鳳山霸凌事件，5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料，另外白色外套女生是賞巴掌。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方通知5名嫌疑人、家長到案說明。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查後，確認9人之中有6人休學、2人在學、1人高中剛畢業，蕭女只有在一旁觀看，至於狂搧少女巴掌的女學生，因為先前就與對方有嫌隙，所以下手特別重，短短56秒就連搧了8個耳光。此外，受害少女只認識其中3人，卻遭一群人凶狠霸凌。

警方表示，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。對此，林女父親強調，已經對10人提告，但目的不是為了錢，而是要讓這些小朋友知道人外有人，「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

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