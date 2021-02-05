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社會 社會焦點 保障人權

9屁孩霸凌鳳山少女「以大報小」！陳其邁撂重話：追究校方責任

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）
▲鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」。（圖／翻攝爆料公社）。

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山一名少女遭9人霸凌，56秒影片曝光後掀起眾怒，事實上，校方早在1月25日就接獲通報，隔日也有進行校安通報，內容卻是「一般鬥毆事件」，遭外界抨擊根本就是「以大報小」。為此，高雄市政府4日起正式啟動學生霸凌事件獨立申訴機制，高雄市長陳其邁表示一定要追究為何校方以「一般鬥毆」而非「霸凌」通報一事，教育部今(5日)也派員至學校調查。

▲▼鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

▲鳳山霸凌事件，陳其邁為此兩度在臉書發文，強調霸凌零容忍。（圖／記者吳世龍攝）

高雄市鳳山一名高中特教生少女遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌，影片曝光後引起公憤。針對此案，高雄市長陳其邁也表示，已由史哲副市長至學校進行調查，對於校方以「一般鬥毆」而非「霸凌」通報一事，更要求教育局調查到底，並與教育部進行後續專案調查，追究校方責任。教育部也於5日派員到學校調查，是否有按照校安通報事件規定處理是否有疏失，確定才會對相關人士做出懲處。

▲高市府建立學生霸凌事件獨立申訴機制 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

▲高市府建立學生霸凌事件獨立申訴機制 。（圖／翻攝陳其邁臉書）

除此之外，陳其邁於1月28日與高中生座談時，學生代表特別提出學校霸凌事件處理議題，會中他特別表示，絕不容許學校發生霸凌行為，亦責成研考會針對學校霸凌事件設置獨立申訴機制，確保所有霸凌事件都會被妥善的處理。

日前在徵詢專家學者後，高雄市政府自即日起正式啟動獨立霸凌申訴機制。由研考會邀集律師、精神科醫師、心理諮商人員、教育學者組成「校園霸凌事件調查小組」，學生家長/學生或知悉霸凌事件之第三人，可至調查小組或打1999電話等管道申訴，調查小組即會錄案，針對每一個申訴案件與教育局共同進行調查，並進行列管。讓每一個被霸凌小孩都可以獲得必要的協助與保護；行為偏差的孩子可以被輔導。

研考會「校園霸凌事件調查小組」由李玲玲律師、洪國欽律師、葉婉玉律師、林夙慧律師、蔡鴻杰律師、周元培律師、中山大學陳以亨教授、中正大學犯罪防治系鄭瑞隆教授、高師大教育系莊勝義副教授、中山大學教育所所長莊雪華及高雄市心理衛生中心蘇淑芳主任、林耕新醫師等專家共同組成，期盼透過獨立調查機制，協助學校真正落實反霸凌相關機制。

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