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社會 社會焦點 保障人權

屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」

記者柯沛辰、曾筠淇／台北報導

高雄鳳山9人霸凌少女，4日遭警方帶回偵辦。事發前一天，動手男學生曾出面喊冤，稱是被害少女偷東西在先，但警方調查發現，被害少女早已賠償3500元，間接打臉這番說詞。對此，男學生4日深夜再發動態，但這次隻字未提施暴原因，只說「我會跟被害人家屬道歉」。

男學生4日在Instagram發限時動態，「這件打人事件，打人的人是我，不是別人，請各位不要再打擾其他不相干的人了，這件事我已經跟警方處理，我也會跟被害人家屬道歉...」

不過，有網友發現，男學生死黨仍發文力挺，不僅貼出2人合照，還反嗆網友「人打了就打了，不然要怎樣？討也不敢討，在那邊吃聲一堆，不合我對你，拜託有勇氣說不要走閃，你們就真的不走閃！」

▲▼屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」。（圖／翻攝自當事人IG）

▲動手男學生（左）發文求饒，怎料死黨（右）持續護航嗆聲，引發網友不滿。（圖／翻攝自當事人IG）

許多網友湧入筆戰，「國小沒畢業嗎？一個句子也打不好」、「什麼走不走閃，到底在說什麼，小朋友素質堪憂」、「瞎挺」。男學生死黨則反嗆，「拎北不在現場啦，我PO我的限時怎樣了？乾你們這些假帳號三小事情？」

一名網友3日深夜在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，寫道「在鳳山居然會有霸凌的事件」，並附上一段56秒影片。影片中可見，多人團團圍住一名少女，其中一名男學生先是上前大力掌摑，隨後有3人拿飲料從少女頭頂淋下，再由一名女學生瘋狂甩少女耳光，但現場嬉笑聲此起彼落，從未間斷。

影片曝光後，網友迅速肉搜出男學生，留言灌爆臉書。男學生一度喊冤，「事情經過是，那個女生偷了我們東西，已經一年沒還了，然後跟她好好說話的時候，她玩手機愛理不理的，又推打了我們的人。」

鳳山女孩「遭甩9巴掌、淋多多綠」霸凌還原　7人包圍時間地點曝。（圖／翻攝爆料公社）

▲林姓少女遭眾人狠甩9巴掌、頭淋多多綠。（圖／爆料公社）

警方偵辦後，發現事件發生在1月22日，地點在鳳山區光復路二段婦幼館，起因是被害林姓少女去年11月曾因個人因素離家一段時間，並借宿到不同校的蕭姓女同學家中，但由於離家突然，未帶換洗衣物，所以跟蕭女借錢、衣服和包包使用。

不過，蕭女沒有同意借衣服，認為不告而取謂之偷，所以自行找到少女的姑姑，要求賠償3500元的損失。家人匯款3500元後，以為雙方糾紛已經「私了」，事情就此告一段落，怎料蕭女認為賠太少，至少要賠償6000元才合理，所以撂了一群朋友霸凌對方。

▲▼鳳山霸凌事件，5名加害人到案，其中黑色短褲的女生是潑灑飲料，另外白色外套女生是賞巴掌。（圖／記者吳世龍攝）

▲警方通知5名嫌疑人、家長到案說明。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查後，確認9人之中有6人休學、2人在學、1人高中剛畢業，蕭女只有在一旁觀看，至於狂搧少女巴掌的女學生，因為先前就與對方有嫌隙，所以下手特別重，短短56秒就連搧了8個耳光。此外，受害少女只認識其中3人，卻遭一群人凶狠霸凌。

警方表示，動手的是否如影片所呈現只有2人（1男1女）以及潑灑飲料3人，這點仍在釐清中，全案後續將依恐嚇、傷害及侮辱罪嫌移送偵辦。對此，林女父親強調，已經對10人提告，但目的不是為了錢，而是要讓這些小朋友知道人外有人，「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

▼網友留言嗆聲，死黨反嗆「拎北不在現場！」（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」。（圖／翻攝自當事人IG）

▼死黨稱自己不在現場，也不知道詳情，但PO限時是他的自由。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」。（圖／翻攝自當事人IG）

▲▼屁孩曝霸凌原因遭警打臉　死黨護航嗆「人打都打了，不然要怎樣」。（圖／翻攝自當事人IG）

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