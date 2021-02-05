鳳山少女爸告「10霸凌屁孩」：只是一種方式　7段話曝真正用意

記者黃翊婷／綜合報導

高雄鳳山一名少女遭多人掌摑、飲料淋頭霸凌，少女父親報案後，決定對10名涉案人提告。他在《ETtoday分享雲》臉書粉絲團留下7段話，表明自己雖然很心疼女兒被欺負，但也不希望這些小孩也承受痛苦，「對方也只是孩子，請大家不要過度放大檢視，人生在世，孰能無過，但是知錯能改就是個成功的人，我只希望孩子們都能健康快樂成長。」

▲鳳山少女遭霸凌，掀起社會眾怒。（圖／翻攝爆料公社）

整起事件的開端是一名網友3日深夜在「鳳山人在地大小事」臉書社團發文，文中提到「在鳳山居然會有霸凌的事件」，並附上一段56秒影片。影片中，一名少女遭多人團團圍住，其中一名男子先是大力掌摑少女，緊接著另外3人拿著飲料從少女頭上淋下，後來另一名長髮女子伸手瘋狂甩少女耳光，其他人甚至在一旁圍觀、嘻笑。

影片在網路上傳開後，掀起社會各界撻伐，警方隨即出動逮人，3日晚間就將9名嫌疑人依法移送少家法院和地檢署偵辦。而受害少女的父親也在《ETtoday分享雲》臉書粉絲團留言表明，當晚一連提告10名未成年人，目的不是為了錢，而是希望讓他們知道「不是使用暴力就可以讓人屈服」。

面對社會各界的關心與支持，少女父親接著又留下7段話，他提到，自己因為工作的關係常在台北、高雄兩邊跑，回到家都已經很晚了，得知女兒遇到這樣的事情真的很令人難過，「我只希望不要對她造成陰影，我女兒有什麼事都放心裡，因為她也怕我擔心，她真的太懂事了。」

少女父親也希望大家不要再責怪動手的孩子們，「對方也只是孩子，請大家不要過度放大檢視，人生在世，孰能無過，但是知錯能改就是個成功的人。我只希望孩子們都能健康快樂成長，緣分很奇妙，我相信這件事情和平落幕、和平解決會是最完美的結果。」

▲其中5名涉案人到案。（圖／記者吳世龍攝）

少女父親強調，提告只是一種方式，要真正杜絕霸凌風氣，還是需要大人的愛、陪伴以及引導，「小孩子總有太多的誘惑，所以我們大人更應該站出來保護這些孩子」、「是人都會犯錯，即時導正他們是最重要的事情，我的女兒雖然被欺負，但是我不想要讓這些小孩也承受痛苦」。

最後，少女父親勸大家平時可以多花點時間陪伴小孩，「不要再讓這種事情發生就是大家的勝利」、「太多以暴制暴的案例，我們必須停止這種行為，才能給孩子更好的未來和環境」。

▼少女父親留言全文。（圖／翻攝自Facebook／ETtoday分享雲）