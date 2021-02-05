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頭皮發麻！數百隻「獵人蛛」為躲雨　瘋湧居民房間塞角落

▲▼ 房間有蜘蛛 。（圖／翻攝自推特）

▲密密麻麻的蜘蛛令人頭皮發麻  。（圖／翻攝自推特）

記者蔡儀潔／綜合報導

密密麻麻的蜘蛛是不少人的噩夢，然而澳洲雪梨的一名居民，日前在家中發現數百隻獵人蛛聚集在天花板和墻壁上，畫面相當驚悚。

綜合外電報導，澳洲一名網友日前在推特PO文，稱雪梨的好友剛走進女兒的房間，發現了「這個東西」 。畫面可見，密密麻麻的獵人蛛聚集在天花板和墻壁。

女孩在影片中說，「大概有50、60隻」，然而當她將相機轉向另一個角落，可以看到蹲在墻壁和天花板上的蜘蛛至少多出2倍，粗估累計有約200隻。這位勇敢的女孩竟然直呼「牠們很可愛！」。

據悉，巨蟹蛛科的獵人蛛在澳洲分佈廣泛，昆蟲數量定期增加，牠們開始入侵人們的住所。上周這種情況劇增，雪梨的居民經常提到這些不速之客。

Live Science網站寫道，蛛形動物學家用當地的天氣條件解釋了所發生的事情。多日的炎熱後出現了下雨和潮濕天氣，蜘蛛被迫在人們的房屋中尋找藏身處。專家強調，溫暖和潮濕的空氣是蜘蛛產卵非常理想的條件，因為如不是這樣的空氣它們的蜘蛛幼蟲將缺水。

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