黑金剛網美「挺胸」登機！巨乳嗨彈從胸罩炸出...引空姐忌妒攔截

▲伊莎貝爾穿黑色胸衣登機，遭到空姐攔截。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／綜合報導

當興致高昂在機場航廈登機口準備搭機，卻又因故遭到工作人員攔截搭機，可能破壞旅遊興致！被阻止登機的理由有千百種，然而澳洲有一個健身陽光型網美「伊莎貝爾」（Isabelle Eleanore）卻於近日在社群網站上抱怨，稱搭機時因自己呼之欲出的雄偉巨乳，一度遭到空姐攔截刁難，被認為違反服裝規定。

根據英媒《太陽報》報導，伊莎貝爾1日與丈夫史瓦伯德（Jeremy Szwarcbord）從黃金海岸搭乘捷星航空（JetStar）飛往墨爾本的班機，當時她身穿一件牛仔褲，然而卻袒露出陽光健美的上半身，一雙渾圓的雄壯黑金色巨乳抖動彈跳、呼之欲出，黑色胸衣尺寸偏小，根本無法遮掩。

▲▼伊莎貝爾身材姣好，擁有巨乳和翹臀，引人無限遐想。（圖／翻攝自Instagram）

空姐見狀後向伊莎貝爾詢問，「不好意思，我們不允許乘客穿比基尼登機！請問您有其他件罩衫嗎？如果隨身行李內沒有其他衣物，可能不便登機喔。」

對於空姐的舉動，伊莎貝爾難掩不悅的神色，暗自唸道，「假如今天我胸部小，就不會招來忌妒，她們也就不會找我麻煩了！」

好在空姐的臨場反應十分積極，在新冠疫情嚴峻的情況下根本沒有為難乘客的餘地！在與其他員工經過數次電話溝通後，最後找來一件員工用的黃色背心讓伊莎貝爾穿上，危機順利宣告解除。

▲伊莎貝爾發限時動態宣洩不滿，認為搭機時遭到歧視。（圖／翻攝自Instagram）

不過雖然能夠順利搭機，伊莎貝爾卻不領情地抱怨，認為穿上黃色背心反而使自己成為機內乘客與空姐眾所矚目的焦點，「我才覺得我根本受到侮辱，她們都在用一種噁心無比的眼神看著我，害我超不舒服！」

捷星航空發言人知情後，於事後坦承，公司確實有對乘客搭機時的服裝，例如鞋子等有明文規定，不過在上衣卻沒有明確的準則，這的確是一項失誤，「我司已聯繫上對方並真誠道歉，強調是員工對於衣著規定有些許誤會，未來會確實把關員工的教育訓練。」

►多元成家是王道！她靠「性愛時間表」大搞3P戀...男女通吃放超開