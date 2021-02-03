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游泳被4公尺巨鱷咬住！　他徒手挖鱷魚眼球脫困：幸好看了YouTube

▲▼鱷魚,示意圖。（圖／視覺中國）

▲男靠YouTube影片擊退鱷魚。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭州男子阿迪迪(Isaac Adidi)日前與女友游泳時遇到鱷魚，鱷魚從身後緊緊咬住，想要把他拖到水中深處，急著脫身時突然想到YouTube上看過的教學影片，便有樣學樣用手去挖鱷魚眼球，果然成功讓鱷魚鬆口順利回到岸上。

22歲的阿迪迪上月31日與女友和堂哥在約克角半島(Cape York)游泳時，突然遭一條約4公尺長的鱷魚咬住，他表示，「鱷魚試圖把我整個人拉到下面，突然鬆口1秒鐘，後來又咬住我的手，再次把我往下拉」。

阿迪迪表示，左手被咬住時，鱷魚的臉剛好正對著他，便照著YouTube影片上看過的方法，用食指去挖鱷魚眼睛，脫困後全身是血奮力游到岸邊，而鱷魚一直緊追在後。

女友表示，當初看到男友在水中掙扎時，還以為對方在開玩笑，後來才發現鱷魚， 「當下我們什麼都做不了，只能看著眼前發生的事，一切都發生太快了」。

阿迪迪後來搭乘醫療直昇機緊急前往凱恩斯醫院治療，背部與手部均有嚴重撕裂傷，他很慶幸自己當初有看過相關YouTube影片，否則不可能活下來。由於凱恩斯普萊西德湖(Lake Placid)上周也發生類似事件，一名男子頭部被鱷魚咬住，徒手撬開利牙嘴才成功脫困，當地官員表示將會採取行動，防止類似事件再次發生。

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