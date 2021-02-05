　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸政變　白宮考慮對個人與實體針對性制裁

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕，仰光目前封鎖對外道路、中斷通訊。許多緬甸人在外國發起聲援，在曼谷、加德滿都等地都有遊行隊伍走上街頭。（圖／路透）

▲緬甸實質領袖翁山蘇姬遭軍方逮捕。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓4日專電

對於要如何制裁緬甸軍事政變，美國白宮國安顧問蘇利文今天表示，正在考慮簽署行政命令，並對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。

蘇利文（Jake Sullivan）今天在白宮例行記者會上被問及美國政府對緬甸的制裁選項時表示，緬甸議題具有高度的跨黨派認同，相信行政部門能與國會合作採取一系列制裁措施，同時美國也將與全球各地盟友及夥伴共同合作。

他並透露，正在審查簽署行政命令的可能，也正在研究對個人與軍方控制實體進行針對性制裁。蘇利文表示，有足夠的空間找到必要的制裁選項。

緬甸軍方1日以選舉舞弊為由，對執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）的民選政府發動政變，諾貝爾和平獎得主、國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以及總統溫敏（Win Myint）等多名執政黨高層遭軍方拘捕。

美國總統拜登（Joe Biden）1日透過聲明，要求緬甸軍方立即釋放逮捕的活躍人士與官員，美國也將對破壞緬甸民主過渡者問責，並檢視已經取消的制裁。美國國務院官員2日正式將緬甸軍方奪權的事件認定為軍事政變，並宣布暫停部分援助。

儘管各國紛紛呼籲放人，譴責政變，但聯合國安理會今天僅要求緬甸軍方釋放翁山蘇姬及其他人，並對緬甸進入緊急狀態表達關切，未公開譴責政變。

 

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
台首波疫苗打入「猴子病毒」被醫打槍　一張圖看效能
中山大學獼猴「扮教授坐辦公桌」　照片笑翻網：工讀生快出來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸政變　白宮考慮對個人與實體針對性制裁

空拍機偷拍豪宅男女壞壞！他興奮連錄3小時　下場悲劇了

30GG！女模分享「重量級」辣照　粉絲問：你的Bra呢？

美國航太公司研發核熱推進引擎　飛到火星只需3個月

比台灣更猛！烏克蘭總統下令關閉3家親俄電視台！

狼人女孩為結婚剃毛！　網見「驚人對比」獻祝福：新郎賺到了

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

美眾院共和黨人拒懲處激進議員葛琳　 民主黨訴諸表決

各州陸續確認！美多例新冠死亡跟英國變種毒株有關

呼麻失控！「金屬棒狂毆7小時」殺友還自拍PO網　屍塞行李袋丟棄

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

欣興電子再火警！濃厚黑煙不斷竄出…警消搶救中(更)

車禍影像曝！賈永婕遭騎士控肇逃　有下車和員警交談不起訴

緬甸政變　白宮考慮對個人與實體針對性制裁

空拍機偷拍豪宅男女壞壞！他興奮連錄3小時　下場悲劇了

30GG！女模分享「重量級」辣照　粉絲問：你的Bra呢？

美國航太公司研發核熱推進引擎　飛到火星只需3個月

比台灣更猛！烏克蘭總統下令關閉3家親俄電視台！

狼人女孩為結婚剃毛！　網見「驚人對比」獻祝福：新郎賺到了

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

美眾院共和黨人拒懲處激進議員葛琳　 民主黨訴諸表決

各州陸續確認！美多例新冠死亡跟英國變種毒株有關

呼麻失控！「金屬棒狂毆7小時」殺友還自拍PO網　屍塞行李袋丟棄

50枚東森幣中百萬　新聞雲APP樂透遊戲　新春連開12天

NBA明星賽3月7日亞特蘭大開打　KD成第一階段人氣王

汐止工安意外！鋪路工人遭機具重碾　「身上有輪胎痕」送醫不治

雞排妹性騷疑雲　黃越綏：翁立友會不會是娛樂效果？冤宜解不宜結

緬甸政變　白宮考慮對個人與實體針對性制裁

李克聰／交通違規舉報量驚人　除分析違規原因　政府還可「這麼做」

雞排妹遭性騷》心理師：雞排妹被攻擊　「不舒服感」比性騷更難受

共機屢犯台灣西南ADIZ　談談當今「非實戰」危機：灰色地帶衝突

陳唯泰／GameStop之亂可能在台股上演？「這行為」可能觸法

雞排妹遭性騷》律師：「不小心」讓人感覺被冒犯　小心吃上官司！

一起打球❤柴柴單手穩接籃球　　主子運球大PK：全場最靚仔！

國際熱門新聞

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

全球首例「換臉+雙手移植」手術成功

女模分享「重量級」辣照：30GG！

空拍機偷拍男女壞壞　下場悲劇了

鐵達尼號至今無人打撈...科學家：碰不得

專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區

這裡曾引爆456核彈　30年後全村人變畸形

19歲男豪砸30萬！買進GameStop「賠到只剩1000元」

WHO抵武漢實驗室　專家曝驚人進度

她拒吃婆婆煮的菜！老人家病倒揭內幕

核熱推進引擎　到火星只需3個月

烏克蘭總統命關閉3家親俄電視台

男搶救墜谷愛妻　卻成懸崖底雙屍

多國拒用敵國疫苗　華郵點名台灣

更多熱門

相關新聞

翁山蘇姬正式罪名：進口對講機

翁山蘇姬正式罪名：進口對講機

緬甸軍政府近日發動「政變」，指控民選政府領袖翁山蘇姬違反《進出口法》，至少會被拘至2月15日。緬甸警方3日公布對翁山蘇姬的指控細節，稱拘捕理由是在她寓所發現非法進口的「無線電對講機」。

緬甸人民反政變　醫護：獨裁必敗

緬甸人民反政變　醫護：獨裁必敗

緬甸政變料引美企撤出、投資低迷

緬甸政變料引美企撤出、投資低迷

翁山蘇姬被政變　緬甸超扭曲體制

翁山蘇姬被政變　緬甸超扭曲體制

緬甸政變　當地台商：工業區不受影響　但提醒員工「沒事別出門！」

緬甸政變　當地台商：工業區不受影響　但提醒員工「沒事別出門！」

關鍵字：

緬甸政變

讀者迴響

熱門新聞

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

即／女騎士曝屍國1湖口段！盲駕撞護欄起身逃遭撞飛

身心障礙男盪鞦韆等爸爸　民眾要求起身爆衝突

雞排妹控訴翁立友性騷　曾國城點出關鍵：不會聊天不要出來賺錢

眾星發聲挺翁立友　網揭2大關鍵原因

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶

消防夫妻勒索麥當勞7060萬　兒跌斷手逼萬倍奉還

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

告「佔鞦韆遲緩男」男是6寶爸　法律高材生當清潔員

雷／《女神降臨》電視版結局感情走向曝光

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面