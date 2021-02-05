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社會 社會焦點 保障人權

男大生找2同學陪看病翻車　「目睹媽爆頭」夾車內慘死！血濺國道

記者許力方、翁伊森／嘉義報導

國道1號中山高嘉義大林北上路段4日發生一起死亡翻車事故，警消獲報到場時，黑色自小客車已經撞爛翻倒在中央護欄，4人受困車內，其中女駕駛頭部破裂，當場慘死，3名男子自行脫困。調查發現，53歲李姓女子當時載著兒子和2名同學要北上，因為19歲的兒子擔心她一人、行動不便，約同學一起陪同看病，沒想到從此天人永隔，母子1死1重傷。

事發於4日下午2時許，國1北上251.5公里、嘉義大林路段發生自小客車翻覆事故，消防人員到場見車輛橫躺於內側車道、分隔島上，四輪朝天，車頭受重擊凹陷，隨即使用破壞機具，簡開車門，3名男性乘客成功脫困，但女駕駛因車體嚴重變形受困駕駛座，獲救時頭部破裂已無呼吸心跳。

▲中山高北上251.5公里處翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中山高北上251.5公里處翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方調查，李姓女子當時開車載著兒子和2名同學北上，行經嘉義民雄時不明原因失控自撞，坐在左後座的19歲蔡姓兒子全身多處挫傷，頸椎受傷，副駕駛座的王姓同學和另一名陳姓同學則肩膀、手部挫傷，經送醫，蔡姓少年頭部有出血、胸腔、脊椎都有損傷，身受重傷在加護病房治療，媽媽則慘死現場，未送醫急救。

得知噩耗，李女丈夫趕到醫院悲痛不已，婆婆更傷心落淚，丈夫透露，李女是台中大甲某醫院清潔人員，4日下午因雙腳酸痛要回彰基回診，兒子擔心媽媽獨自一人，打完針後腳部不適，行動不便、沒辦法走動，需要攙扶休息，因此約了從小到大一起長大的2名同學，陪同北上看病，原本預定看診後由兒子開車載媽媽去吃飯，晚上再跟同學搭火車回嘉義，沒想到剛開上高速公路沒多久就翻車。

「媽媽只要有聯絡他們，幾乎都會聚在一起，跟她吃飯…」丈夫到院後跟兒子說，「你先不要想，先把你的病養好。」他們一家人住在嘉義，兒子還在念大學一年級，一片孝心，在台南一家火鍋店打工，特地請假一天找同學陪媽媽看病，沒想到卻在前往醫院途中遇死劫，一家人痛心無法圍爐團聚。

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▲中山高北上251.5公里處翻車。（圖／記者翁伊森翻攝）

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