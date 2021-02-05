春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

▲無論是春節連假或尋常日子與好友共飲，由廣受國人熱愛的蘇格登所推出的12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，是不少酒友熱愛的微醺之選。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

過去每年的旅遊旺季，農曆春節一定榜上有名。親朋好友平時因工作等原因，無法長時間聚在一起，早已習慣趁著春節假期，相約到國外度假。可惜的是，今年春節仍有疫情肆虐，現下雖然無法咻一下飛出國，但待在台灣的時間變多了，許久不見的多年老友們一一回鄉返家，細想正是重拾往日情誼、敘舊交心的機會！

撥通電話找老友到酒吧坐坐吧，有別於開放式咖啡廳，酒吧裡有著清亮的碰杯交響，以及人們低聲細吟或熱鬧歡騰的共鳴，儘管與外頭只隔一扇門，卻有著置身另一個世界的氛圍。靠著舒適的桌檯椅背，帶著微醺與老友們聊起陳年往事，再沒有比這更令人舒坦暢快的了。

趁著難得的春節連假，揪老友小酌一杯敘舊談心，為彼此重新充飽滿滿電量。至於該挑什麼酒與友人小酌才盡興呢？不妨就從廣受國人熱愛的雪莉桶點起吧。帶有馥郁圓潤的口感，以及莓果、葡萄乾、蜂蜜等氣息的雪莉桶，一向是威士忌新手的入門導師。來自蘇格蘭，深知台灣酒友對雪莉桶的著迷與鑑賞力的蘇格登，除了以12、15年單一麥芽威士忌擄獲許多酒饕的心，12年單一麥芽威士忌醇雪莉版更是許多酒友指定聚會開頭或作結的經典之選，以雙桶雪莉淬鍊出的優雅鎏金琥珀色澤，宛如金黃絲綢般的柔滑酒液，香甜的莓果、蜂蜜、香草、櫻桃與馥郁的木質香氣並陳，入喉則是葡萄乾氣息及黑巧克力迷人尾韻，縈繞著雪莉桶香的「蘇式過節」，就有如故鄉老友綿延至今的情誼。

今年春節就約老友出門喝一杯，以下整理出北中南15家酒吧，隨意點盤店家人氣料理或直接以蘇格登和朋友碰杯，甚至還有機會當場得到試飲機會，盡興享受當下難得的微醺時光。

北部地區

基隆 艾克猴／基隆市仁愛區忠一路3巷23號 (過年期間除夕休)

台北 小後苑Backyard Jr.-大直／台北市中山區樂群三路303號1F(過年期間無休)

台北 Mozi／台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄10號 (過年期間除夕～初一休)

台北 The Public House／台北市大安區信義路四段143號 (過年期間無休)

台北 Marquee／台北市信義區信義路五段16-1號 (過年期間除夕休)

宜蘭 Coming Home／宜蘭縣宜蘭市農權路110號1樓 (過年期間除夕～初二休)

桃竹苗地區

桃園 Dram Youth Whisky Bar／桃園市中壢區大同路70號2F (過年期間無休)

新竹 BAR SPEAKEASY／新竹市北區經國路二段587號 (過年期間無休)

苗栗 Obsession Bar上癮餐酒館／苗栗縣竹南鎮公北一路151號 (過年期間除夕休)

中彰地區

台中 JUP lounge bar／台中市西區華美街382號 (過年期間除夕～初一休)

彰化 酒號工作室／彰化縣彰化市成功路55號 (過年期間初五～初七休)

南部地區

雲林 老闆不在／雲林縣斗六市中堅東路59號 (過年期間無休)

嘉義 BAR SKITZ／嘉義市東區民權路330-1號 (過年期間無休)

台南 馬賽克／台南市北區國華街四段五巷15號 (過年期間除夕～初一休)

高雄 9度空間／高雄市苓雅區中山二路468號2樓 (過年期間除夕延至23：00開店)



基隆

艾克猴

https://www.facebook.com/bar.alcohol

酒吧座落在陰雨綿綿的基隆港口，走近入口處就能看見一身英倫穿搭的「艾克猴」正朝著酒客比YA致意，店裡灰色俐落的壁面，擺滿玲琅滿目的威士忌，檯前的藍絨木椅也低調展現了店主與酒客的優雅品味。

地址：基隆市仁愛區忠一路3巷23號

營業時間：19：00～02：00

過年期間除夕休



台北

小後苑Backyard Jr.-大直

www.facebook.com/BackyardjrDazhi

由威士忌達人林一峰主理的「小後苑Backyard Jr.-大直」，酒吧裡隨處可見的綠色植栽，真就如酒吧名一樣，是個讓酒客驚豔的室內苑景。店裡除了提供豐富的酒類收藏亦有精心烹調的餐點吃食，選擇幾道料理與老友一同開啟和威士忌碰撞出的絕妙饗宴。

地址：台北市中山區樂群三路303號1F

營業時間：11：00～02：00

過年期間無休



Mozi



www.facebook.com/mozisalon

做為台北東區知名餐酒館之一的Mozi，最被人稱許的就是隱身在英倫理髮廳後的迷人質感，穿過復古髮廊推開一面書櫃，就此引領老友走進Mozi的摩登世界。Mozi酒單類別豐富，也附註細膩好懂的介紹，若不知要喝什麼，向點餐人員或Bartender問就對了。

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄10號

營業時間：19：00～02：00

過年期間除夕～初一休

The Public House



www.facebook.com/ThePublicHouse2020

以傳統英式PUB風格打造的The Public House，氣氛偏PUB的熱鬧嗨感，卻也有宛如House家一般的溫暖舒適氛圍，適合與好久不見的老友闊論暢談。和老闆點幾杯調酒、威士忌與適合搭酒的料理，吃著喝著讓人捨不得回家。

地址：台北市大安區信義路四段143號

營業時間：19：00～04：00

過年期間無休



Marquee

www.facebook.com/marqueetaipei

被酒友盛讚極具慵懶氛圍的Marquee，空間打造得低調奢華，宛如美國電影70年代的雅致慵懶情調，賦予酒客放鬆的品酒氛圍與相當映襯的音樂品味，和老友聊累了望向窗外，還可靜默欣賞璀璨的101夜景。

地址：台北市信義區信義路五段16-1號

營業時間：20：00～02：00

過年期間除夕休



桃園

Dram Youth Whisky Bar

www.facebook.com/DramYouth/?ref=page_internal

深信「威士忌是一種語言，它串聯起各行各業，更是世代間的橋樑」，創立於2019的Dram Youth Whisky Bar以優質威士忌酒吧聞名在地，超長吧台與舒適的無菸環境，以及被許多客人稱許的滷味小點，就此吸引許多威士忌新手踏入這個微醺世界。

地址：桃園市中壢區大同路70號2F

營業時間：19：00～02：00

過年期間無休



新竹

BAR SPEAKEASY

www.facebook.com/BARSPEAKEASY98

店面不大卻格外讓人親近的BAR SPEAKEASY，以類似美式家庭生活的佈置，讓人一坐下就打開心房，期待與老友通宵慢飲。店裡整面的酒牆可見老闆藏酒豐富，無論熱愛純飲或客製調酒，都能滿足每一位回家的風城遊子。

地址：新竹市北區經國路二段587號

營業時間：20：00～04：00

過年期間無休



苗栗

Obsession Bar上癮餐酒館

www.facebook.com/上癮餐酒館-Obsession-Bar-2325346234402102

擺明要酒客「上癮」！酒吧以回訪率極高的餐點與調酒，加上拍起照來極有氛圍的貨櫃屋外型與精心打造的內部空間，成為頭份竹南頗具人氣的餐酒館。即使吃過了飯，揪老友來這裡坐坐，小酌的同時不如整理出一點胃的空間，畢竟美酒還是要搭上美食才盡興。

地址：苗栗縣竹南鎮公北一路151號

營業時間：17：00～02：00

過年期間除夕休



台中

JUP lounge bar

www.facebook.com/jup382382

以木星「Jupiter」縮寫為名的酒吧，簡約設計的空間與擺飾，乍看頗具科技感，店裡除了餐酒亦有甜點，從酒類餐食到整體小酌體驗，擅長從細節處著手為酒客打造驚喜的異次元，也適合與朋友來到這裡，感受暫離地球的療癒體驗。

地址：台中市西區華美街382號

營業時間：14：00～01：00

過年期間除夕～初一休



彰化

酒號工作室

www.facebook.com/Workshop.No.9

致力於推廣專業調酒、經典調酒、各式烈酒與精釀啤酒的「酒號工作室」，老闆也熱愛以自己的微醺空間促成老摩托車車迷的交流，除了喝了暖身的酒水，亦有溫暖的人情味流淌整個空間。趁著過年，和朋友前往彰化google評分極高的酒吧逛逛吧。

地址：彰化縣彰化市成功路55號

營業時間：19：30～01：30

過年期間初五～初七休



雲林

老闆不在

www.facebook.com/Boss.is.not.here.Bar

原是料理人的老闆，因工作下班後想要有個舒適地方可以放鬆小酌，索性自己開起了酒吧。並且利用雲林為農業首都重鎮的優勢，以產地直送的新鮮當季水果與在地食材結合，與在地酒友分享自己離心、澄清、蒸餾、浸泡調酒的新技法，頗適合與老友相揪嚐鮮。

地址：雲林縣斗六市中堅東路59號

營業時間：20：00～02：00

過年期間無休



嘉義

BAR SKITZ

www.facebook.com/barskitz

店內空間風格格外清爽典雅的「BAR SKITZ」，置身其中，愜意慵懶的氛圍，頗有在家小酌的興味。與好友偷一點難得的相聚時光，在這裡以經典威士忌或調酒碰杯，以全然放鬆的生活感，由內而外感受佐以友情的品酩體驗。

地址：嘉義市東區民權路330-1號

營業時間：19：00～02：00

過年期間無休



台南

馬賽克

www.facebook.com/BarMozaiku

自2012年開始營運，已是台南老牌酒吧的「馬賽克」，在主理人Oni的打造下，以極簡、安靜、不浮誇的概念，專注調酒本質，呈現難得一見的低調日式本格吧。儘管眼下無法出國，仍是可以約老友來趟偽出國小酌，在店裡精細的日式服務下，優遊酒飲世界。

地址：台南市北區國華街四段五巷15號

營業時間：20：00～03：00

過年期間除夕～初一休



高雄

9度空間

www.facebook.com/9**H-Lounge-Bar-193002468013186

位於2樓的「9度空間」，因容易錯過入口處，而被在地酒友戲稱為神秘酒吧。進門即可見璀璨的市中心夜景與長型吧台，開闊的視覺感讓酒客格外舒心。有趣的是，店家還闢有2個KTV包廂與飛鏢區，即使被拖出門小酌的老友心情不佳，也能在這裡擺脫壞心情。

地址：高雄市苓雅區中山二路468號2樓

營業時間：21：00～04：00

過年期間除夕延至23：00開店



宜蘭

Coming Home

www.facebook.com/cominghomebar

以難得的白色系做為酒吧空間，設計感十足，就連調酒師都笑稱，這是一間「被設計耽誤的酒吧」，特別適合想換換不同小酌氛圍的酒友。既取名為「Coming Home」，座位區也營造出宛如居家客廳的慵懶氛圍，新的一年想來點不一樣的，不如就從Coming Home開始。

地址：宜蘭縣宜蘭市農權路110號1樓

營業時間：21：30～01：30

過年期間除夕～初二休



當上天關了一扇門，同時也會開一扇窗，搭不上飛機出國，就讓全台北中南這15家精選酒吧，與蘇格登帶來的「蘇式過節」應景氛圍，陪自己與老友度個不一樣的微醺春假！

即日起到2月底，只要搜尋http://line.me/ti/p/@diageo.malts或於LINE搜尋加入「帝亞吉歐威士忌會所」LINE官方帳號，在主選單功能區點選「春節刮刮樂」，「刮開」螢幕顯示的金色圓型圖示，就有機會得到蘇格登試飲機會，看看自己與好友誰有機會喝到柔美甜香的12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，誰又有機會喝到酒饕都讚賞的15年單一麥芽威士忌。感心的是，刮刮樂活動每天早上06：00會更新一次，帶上不同的朋友圈，天天都有在舒適酒吧品酩蘇格登的機會，不能出國的春節，此時此刻又變得趣味迷人了起來。

活動辦法與店家清單請參考活動網頁

#蘇格登 #Singleton

#蘇式過節 #蘇格登12年醇雪莉 #蘇格登15年

[ 禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒 ]