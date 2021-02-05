　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

▲▼ 春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

▲無論是春節連假或尋常日子與好友共飲，由廣受國人熱愛的蘇格登所推出的12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，是不少酒友熱愛的微醺之選。（圖／品牌提供，下同）

消費中心／綜合報導

過去每年的旅遊旺季，農曆春節一定榜上有名。親朋好友平時因工作等原因，無法長時間聚在一起，早已習慣趁著春節假期，相約到國外度假。可惜的是，今年春節仍有疫情肆虐，現下雖然無法咻一下飛出國，但待在台灣的時間變多了，許久不見的多年老友們一一回鄉返家，細想正是重拾往日情誼、敘舊交心的機會！

撥通電話找老友到酒吧坐坐吧，有別於開放式咖啡廳，酒吧裡有著清亮的碰杯交響，以及人們低聲細吟或熱鬧歡騰的共鳴，儘管與外頭只隔一扇門，卻有著置身另一個世界的氛圍。靠著舒適的桌檯椅背，帶著微醺與老友們聊起陳年往事，再沒有比這更令人舒坦暢快的了。

趁著難得的春節連假，揪老友小酌一杯敘舊談心，為彼此重新充飽滿滿電量。至於該挑什麼酒與友人小酌才盡興呢？不妨就從廣受國人熱愛的雪莉桶點起吧。帶有馥郁圓潤的口感，以及莓果、葡萄乾、蜂蜜等氣息的雪莉桶，一向是威士忌新手的入門導師。來自蘇格蘭，深知台灣酒友對雪莉桶的著迷與鑑賞力的蘇格登，除了以12、15年單一麥芽威士忌擄獲許多酒饕的心，12年單一麥芽威士忌醇雪莉版更是許多酒友指定聚會開頭或作結的經典之選，以雙桶雪莉淬鍊出的優雅鎏金琥珀色澤，宛如金黃絲綢般的柔滑酒液，香甜的莓果、蜂蜜、香草、櫻桃與馥郁的木質香氣並陳，入喉則是葡萄乾氣息及黑巧克力迷人尾韻，縈繞著雪莉桶香的「蘇式過節」，就有如故鄉老友綿延至今的情誼。

今年春節就約老友出門喝一杯，以下整理出北中南15家酒吧，隨意點盤店家人氣料理或直接以蘇格登和朋友碰杯，甚至還有機會當場得到試飲機會，盡興享受當下難得的微醺時光。

北部地區
基隆 艾克猴／基隆市仁愛區忠一路3巷23號 (過年期間除夕休)
台北 小後苑Backyard Jr.-大直／台北市中山區樂群三路303號1F(過年期間無休)
台北 Mozi／台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄10號 (過年期間除夕～初一休)
台北 The Public House／台北市大安區信義路四段143號 (過年期間無休)
台北 Marquee／台北市信義區信義路五段16-1號 (過年期間除夕休)
宜蘭 Coming Home／宜蘭縣宜蘭市農權路110號1樓 (過年期間除夕～初二休)

桃竹苗地區
桃園 Dram Youth Whisky Bar／桃園市中壢區大同路70號2F (過年期間無休)
新竹 BAR SPEAKEASY／新竹市北區經國路二段587號 (過年期間無休)
苗栗 Obsession Bar上癮餐酒館／苗栗縣竹南鎮公北一路151號 (過年期間除夕休)

中彰地區
台中 JUP lounge bar／台中市西區華美街382號 (過年期間除夕～初一休)
彰化 酒號工作室／彰化縣彰化市成功路55號 (過年期間初五～初七休)

南部地區
雲林 老闆不在／雲林縣斗六市中堅東路59號 (過年期間無休)
嘉義 BAR SKITZ／嘉義市東區民權路330-1號 (過年期間無休)
台南 馬賽克／台南市北區國華街四段五巷15號 (過年期間除夕～初一休)
高雄 9度空間／高雄市苓雅區中山二路468號2樓 (過年期間除夕延至23：00開店)

基隆

艾克猴

https://www.facebook.com/bar.alcohol

▲▼ 春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

酒吧座落在陰雨綿綿的基隆港口，走近入口處就能看見一身英倫穿搭的「艾克猴」正朝著酒客比YA致意，店裡灰色俐落的壁面，擺滿玲琅滿目的威士忌，檯前的藍絨木椅也低調展現了店主與酒客的優雅品味。

地址：基隆市仁愛區忠一路3巷23號
營業時間：19：00～02：00
過年期間除夕休


台北

小後苑Backyard Jr.-大直

www.facebook.com/BackyardjrDazhi

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

由威士忌達人林一峰主理的「小後苑Backyard Jr.-大直」，酒吧裡隨處可見的綠色植栽，真就如酒吧名一樣，是個讓酒客驚豔的室內苑景。店裡除了提供豐富的酒類收藏亦有精心烹調的餐點吃食，選擇幾道料理與老友一同開啟和威士忌碰撞出的絕妙饗宴。

地址：台北市中山區樂群三路303號1F
營業時間：11：00～02：00
過年期間無休


Mozi

www.facebook.com/mozisalon

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

做為台北東區知名餐酒館之一的Mozi，最被人稱許的就是隱身在英倫理髮廳後的迷人質感，穿過復古髮廊推開一面書櫃，就此引領老友走進Mozi的摩登世界。Mozi酒單類別豐富，也附註細膩好懂的介紹，若不知要喝什麼，向點餐人員或Bartender問就對了。

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄10號
營業時間：19：00～02：00
過年期間除夕～初一休

The Public House

www.facebook.com/ThePublicHouse2020

▲▼ 春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

以傳統英式PUB風格打造的The Public House，氣氛偏PUB的熱鬧嗨感，卻也有宛如House家一般的溫暖舒適氛圍，適合與好久不見的老友闊論暢談。和老闆點幾杯調酒、威士忌與適合搭酒的料理，吃著喝著讓人捨不得回家。

地址：台北市大安區信義路四段143號
營業時間：19：00～04：00
過年期間無休


Marquee

www.facebook.com/marqueetaipei

▲▼ 春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

被酒友盛讚極具慵懶氛圍的Marquee，空間打造得低調奢華，宛如美國電影70年代的雅致慵懶情調，賦予酒客放鬆的品酒氛圍與相當映襯的音樂品味，和老友聊累了望向窗外，還可靜默欣賞璀璨的101夜景。

地址：台北市信義區信義路五段16-1號
營業時間：20：00～02：00
過年期間除夕休


桃園

Dram Youth Whisky Bar

www.facebook.com/DramYouth/?ref=page_internal

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

深信「威士忌是一種語言，它串聯起各行各業，更是世代間的橋樑」，創立於2019的Dram Youth Whisky Bar以優質威士忌酒吧聞名在地，超長吧台與舒適的無菸環境，以及被許多客人稱許的滷味小點，就此吸引許多威士忌新手踏入這個微醺世界。

地址：桃園市中壢區大同路70號2F
營業時間：19：00～02：00
過年期間無休


新竹

BAR SPEAKEASY

www.facebook.com/BARSPEAKEASY98

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

店面不大卻格外讓人親近的BAR SPEAKEASY，以類似美式家庭生活的佈置，讓人一坐下就打開心房，期待與老友通宵慢飲。店裡整面的酒牆可見老闆藏酒豐富，無論熱愛純飲或客製調酒，都能滿足每一位回家的風城遊子。

地址：新竹市北區經國路二段587號
營業時間：20：00～04：00
過年期間無休


苗栗

Obsession Bar上癮餐酒館

www.facebook.com/上癮餐酒館-Obsession-Bar-2325346234402102

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

擺明要酒客「上癮」！酒吧以回訪率極高的餐點與調酒，加上拍起照來極有氛圍的貨櫃屋外型與精心打造的內部空間，成為頭份竹南頗具人氣的餐酒館。即使吃過了飯，揪老友來這裡坐坐，小酌的同時不如整理出一點胃的空間，畢竟美酒還是要搭上美食才盡興。

地址：苗栗縣竹南鎮公北一路151號
營業時間：17：00～02：00
過年期間除夕休


台中

JUP lounge bar

www.facebook.com/jup382382

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

以木星「Jupiter」縮寫為名的酒吧，簡約設計的空間與擺飾，乍看頗具科技感，店裡除了餐酒亦有甜點，從酒類餐食到整體小酌體驗，擅長從細節處著手為酒客打造驚喜的異次元，也適合與朋友來到這裡，感受暫離地球的療癒體驗。

地址：台中市西區華美街382號
營業時間：14：00～01：00
過年期間除夕～初一休


彰化

酒號工作室

www.facebook.com/Workshop.No.9

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

致力於推廣專業調酒、經典調酒、各式烈酒與精釀啤酒的「酒號工作室」，老闆也熱愛以自己的微醺空間促成老摩托車車迷的交流，除了喝了暖身的酒水，亦有溫暖的人情味流淌整個空間。趁著過年，和朋友前往彰化google評分極高的酒吧逛逛吧。

地址：彰化縣彰化市成功路55號
營業時間：19：30～01：30
過年期間初五～初七休


雲林

老闆不在

www.facebook.com/Boss.is.not.here.Bar

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

原是料理人的老闆，因工作下班後想要有個舒適地方可以放鬆小酌，索性自己開起了酒吧。並且利用雲林為農業首都重鎮的優勢，以產地直送的新鮮當季水果與在地食材結合，與在地酒友分享自己離心、澄清、蒸餾、浸泡調酒的新技法，頗適合與老友相揪嚐鮮。

地址：雲林縣斗六市中堅東路59號
營業時間：20：00～02：00
過年期間無休


嘉義

BAR SKITZ

www.facebook.com/barskitz

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

店內空間風格格外清爽典雅的「BAR SKITZ」，置身其中，愜意慵懶的氛圍，頗有在家小酌的興味。與好友偷一點難得的相聚時光，在這裡以經典威士忌或調酒碰杯，以全然放鬆的生活感，由內而外感受佐以友情的品酩體驗。

地址：嘉義市東區民權路330-1號
營業時間：19：00～02：00
過年期間無休


台南

馬賽克

www.facebook.com/BarMozaiku

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

自2012年開始營運，已是台南老牌酒吧的「馬賽克」，在主理人Oni的打造下，以極簡、安靜、不浮誇的概念，專注調酒本質，呈現難得一見的低調日式本格吧。儘管眼下無法出國，仍是可以約老友來趟偽出國小酌，在店裡精細的日式服務下，優遊酒飲世界。

地址：台南市北區國華街四段五巷15號
營業時間：20：00～03：00
過年期間除夕～初一休


高雄

9度空間

www.facebook.com/9**H-Lounge-Bar-193002468013186

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

位於2樓的「9度空間」，因容易錯過入口處，而被在地酒友戲稱為神秘酒吧。進門即可見璀璨的市中心夜景與長型吧台，開闊的視覺感讓酒客格外舒心。有趣的是，店家還闢有2個KTV包廂與飛鏢區，即使被拖出門小酌的老友心情不佳，也能在這裡擺脫壞心情。

地址：高雄市苓雅區中山二路468號2樓
營業時間：21：00～04：00
過年期間除夕延至23：00開店


宜蘭

Coming Home

www.facebook.com/cominghomebar

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

以難得的白色系做為酒吧空間，設計感十足，就連調酒師都笑稱，這是一間「被設計耽誤的酒吧」，特別適合想換換不同小酌氛圍的酒友。既取名為「Coming Home」，座位區也營造出宛如居家客廳的慵懶氛圍，新的一年想來點不一樣的，不如就從Coming Home開始。

地址：宜蘭縣宜蘭市農權路110號1樓
營業時間：21：30～01：30
過年期間除夕～初二休


當上天關了一扇門，同時也會開一扇窗，搭不上飛機出國，就讓全台北中南這15家精選酒吧，與蘇格登帶來的「蘇式過節」應景氛圍，陪自己與老友度個不一樣的微醺春假！

即日起到2月底，只要搜尋http://line.me/ti/p/@diageo.malts或於LINE搜尋加入「帝亞吉歐威士忌會所」LINE官方帳號，在主選單功能區點選「春節刮刮樂」，「刮開」螢幕顯示的金色圓型圖示，就有機會得到蘇格登試飲機會，看看自己與好友誰有機會喝到柔美甜香的12年單一麥芽威士忌醇雪莉版，誰又有機會喝到酒饕都讚賞的15年單一麥芽威士忌。感心的是，刮刮樂活動每天早上06：00會更新一次，帶上不同的朋友圈，天天都有在舒適酒吧品酩蘇格登的機會，不能出國的春節，此時此刻又變得趣味迷人了起來。

活動辦法與店家清單請參考活動網頁

▲▼春節,微醺,威士忌,蘇格登,蘇式過節,雪莉桶,返鄉,試飲,刮刮樂,酒吧。（圖／品牌提供）

#蘇格登 #Singleton
#蘇式過節 #蘇格登12年醇雪莉 #蘇格登15年

[ 禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒 ]

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／驚悚死亡車禍！板橋男騎士遭拖板車「輾爆頭」慘死
快訊／雞排妹發5點聲明「要一個道歉！」：遺憾翁立友自稱受害者
2幼女悲認屍！4寶媽急赴醫院顧癌夫　國道遭撞死臟器外露
孫德榮怒轟雞排妹「不該有的垃圾別進來」
雞排妹會更紅！她預言「真相無所謂了」：翁立友漸消失

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

走吧！「蘇式露營」　與蘇格登到勤美學　來場秋季品酩奢旅

冬天就是要來一杯威士忌！享受大人味的「#蘇式露營challenge」　拍下秘境露營照抽限量snow peak露營組

職場婦女辛苦誰人知！勵馨基金會與臺灣帝亞吉歐　關注職業婦女培力、提升職場溝通力

年節歡聚愈喝愈盡興！品酩行家林一峰、小亨利分享「玉山高粱　私心飲酒SOP」

出不了國就到「京町8号」感受懷舊日治風情　招牌「銀行家咖哩飯」讓客人一秒回日本

從育幼院萌芽的味道！台中「魔女露露的廚房」把南瓜當主題　精選食材打造異國料理

今年來點西式年菜！知名人氣鐵板燒主廚傳授用油秘訣　年菜清爽少負擔

太普高(3284) 本公司102年03月自結營收10,016萬元，月增33%。

春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

欣興電子再火警！黑煙不斷竄出　警消獲報到場全力搶救中

中山高北上251.5K小客車翻覆　女駕駛頭部破裂釀1死3傷

謝金晶挺翁立友：百分之百相信他！　向蕙玲曝拍MV「他手放我肩膀都會抖」

拆家小隊沒電！哈士奇「捲成7肉球」排隊乖睡　網融化：像天使

疫苗有譜！COVAX首波供台出貨　最快2月獲分配...到貨1周可開打

春節揪返鄉老友「蘇式過節」！用Line刮出蘇格登年節試飲機會　到全台15家特色酒吧換起來

破紀錄！永慶加盟三品牌花東區單店業績衝破2600萬

醬料選對年菜就成功一半！廚佛Fred與私廚女王Irene　好友相聚年味滿滿

小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天預購！全聯5款新色口罩一次看

線上動漫祭開展　強打3大動漫出版社熱門商品全都有

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」　挺桃園人限時2天防疫優惠開跑

鬆綿口感征服饕客味蕾　解鎖「花蓮後山黃金地瓜」香甜秘密

全聯德國料理神器1.5折起換購！頂好日系餐廚最低65折就能換

「牛」轉新願必旺好物買好買滿！開運走春就到義大Outlet Mall

高雄夢時代春節加碼抽「黃金牛」　初二會員回娘家回饋超越20%

解放軍痛批美軍闖西沙：中國對南海「擁有無可爭辯的主權」

李菲兒《浪姐2》大聲開嗆起衝突　眾人火速架開…場面尷尬了！

台南東山民宅火警　住戶平安脫困無人受困傷亡

蓋上再沖！馬桶「細菌煙火狂炸」　醫再曝2習慣超毒：有洗手＝沒洗

趙少康江啟臣合體挺罷捷！　投下同意票「高雄可以有不一樣的聲音」

快訊／板橋男騎士遭「輾過爆頭」　擦撞拖板車當場慘死

蔡其昌探班兄弟、統一獅　見到潘武雄心都碎了

雞排妹5點聲明「要一個道歉！」遺憾翁立友自稱被害者　曝不提告原因

周揚青聯名潮牌進駐東區對尬小豬　宋芸樺搶穿曝新年願望「不要再睡」

林志穎愛車新歡特斯拉　靠「快狠準眼光」投資股票翻倍

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

消費熱門新聞

日系賣場夯品搶購　內行人：台灣早就買得到

買好買滿！台彩加碼8.6億近4年最高

人妻逛全聯驚見「增進家庭和睦」神器

幸運得主中「人生最大獎」　東森購物幫圓夢

黃珊珊首獻外景處女秀　帶路辦年貨

萊潔「松石迷彩口罩」新亮相！

料理之王番外戰！四季入菜稱霸料理界

日本夯品美式賣場一次補齊超划算

頂好換裝了！全新家樂福超市搶先看

全聯德國料理神器「1.5折換購」

小7獨家開賣「故宮口罩」限時3天

家樂福獨家開賣「抑菌防護外套」

頂好員工、顧客權益一次看！

最新！全台「特色超商」一次看

更多熱門

相關新聞

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

運氣超強！　女連續2天刮中2頭獎

美國愛達華州一名女子擁有超強好運，竟然在2天內連續贏得2次頭獎，她上週五早上發現自己中了美元20萬元（約台幣560萬元），隔天去另外一家商店買彩券又中美元30萬元（約台幣840萬元）獎金，罕見的機率是2.825億分之一。

善心再加碼　東港警春節前夕關懷5弱勢家庭

善心再加碼　東港警春節前夕關懷5弱勢家庭

全台最美文創園區在屏東　勝利星村充滿年節氣氛

全台最美文創園區在屏東　勝利星村充滿年節氣氛

關鍵字：

春節微醺威士忌蘇格登蘇式過節雪莉桶返鄉試飲刮刮樂酒吧2021走春2021開運

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邰智源硬起來開告！

雞排妹控曾國城壓胸！同場藝人曝關鍵現場

曾國城《全民星攻略》「撞胸畫面」曝光！

曾國城回應全文：認識你，就會給一個擁抱

女工作人員趕雞排妹：不要為難孕婦

翁立友公司道歉了！　「態度放軟」求雞排妹

男星一聽「雞排妹名字」拒同台　網跪：神先知

女律師挺雞排妹「8問翁立友」：尊重要翻譯？

狼人女孩為結婚剃毛　驚人對比曝光

「壓胸主持人」是曾國城！他首度發聲了

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

孕女送驚喜…男友喝到異物怒罵店員

曾國城捲雞排妹性騷案！同台女星怒揭他私下真實面

雞排妹「曾國城道歉我收到了」再嗆：翁立友向前輩多多學習

要翁立友公開影片！雞排妹嗆：為什麼不敢

更多

最夯影音

更多
雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！

雞排妹控撞胸！曾國城「抱歉肚子比她胸大」　解讀錯「表達友誼的方式」：不習慣明說就好！
偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

偉晉深情彈唱一半...媽要收垃圾打斷　翻白眼：最會在最對的timing叫你！！！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！16歲最狠短褲妹落網 4男5女涉3罪送辦

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

大和解！吳宗憲、連千毅真的合體了　親揭「私下恩怨真相」

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

「大小姐」吳兆絃道歉了！　親筆信全文曝光：會修正講話態度

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面