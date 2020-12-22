冬天就是要來一杯威士忌！享受大人味的「#蘇式露營challenge」　拍下秘境露營照抽限量snow peak露營組

▲有多久沒有走進山林綠地，重新找回心靈滿足的自己？（圖／記者廖明慧攝）

在人口稠密的都市工作生活一陣子，想遠離塵囂的心是否又蠢蠢欲動了呢？近年席捲而來的野營熱潮，不僅強調與自然共眠，旅人們更嚮往的是仰臥於大地，在點點繁星下的自我沉潛，以及探索最純粹放鬆的喜悅。想達到心靈舒壓的滿足，最基本的配備想必人人都會同意，那就是令人心情愉悅、食指大動的美食佐酒！過去習慣帶著啤酒高粱上山下海，有想過重新幫自己安排一場challenge，跨越熟悉的露營舒適圈嗎？

▲家人、好友享受露營樂趣（圖／記者陳怡馨攝）

今年在疫情的影響下，對於生活這件事，人人皆有新的體會，想要把握時光說走就走，也想要鼓勵自己勇於嘗試未知的新事物。無法依照原本的計畫出國旅遊，那就把島內旅遊的體驗升級到更豐富的層次！近年的露營風氣，逐漸從簡便露營Camping，轉為風格華麗的豪華露營Glamping，親近山林的同時，也追求以緩慢的步調，與知心好友拿出幾瓶珍藏的醇香威士忌品酩夜聊，沉浸在對於身心靈而言最奢華極致的享受。準備不同年份、風味桶的威士忌，再加上風格質感小物，烘托出另一種恣意野營路線，為露營美學開啟全新未知的質感體驗，這種體驗就是現在最夯的「蘇式露營」。

秋日帶來日漸微涼的舒適溫度，也一併把野外的草木染紅，格外適合拎著幾支同為琥珀色的威士忌漫步其中。來自蘇格蘭、專為台灣酒友量身打造的Singleton蘇格登，此時此刻也要陪著酒友走出戶外，在擁抱新型態生活的同時，為酒友打造一個嶄新的野營體驗，從跨越山林野溪到駐紮休憩，都能以風味醇厚的威士忌，提引出更深刻豐美的人生體驗。

擁有多變地形的台灣，各個野營場地自有不同風景。當步行至溪邊水岸，別忘了招呼同行友人停下腳步，不僅是為了傾聽沁人心脾的潺潺水聲，也是為了小酌一杯經典柔順的蘇格登12年單一麥芽威士忌，品味因純淨水質造就的豐美層次，讓平衡順口的酒液帶出宛如涓涓細流的寧靜愉悅感。走到散發著泥土清香的野營草地，不妨輕啜15年單一麥芽威士忌，以更為熟成濃郁的甜瓜花卉香氣，放大芬多精帶來的療癒感動。

▲在優雅營地小酌一杯蘇格登威士忌，享受有別於以往的微醺體驗。（圖／蘇格登提供）

夜裡營火升起，餐點、燈光與音樂一切就緒，再由12年單一麥芽威士忌醇雪莉版出場，三五好友在品酩談笑間，身心在揉合了莓果、蜂蜜、香草、櫻桃、紅蘋果皮與木質等多層次酒香的緩緩薰陶下優雅放鬆，一樣是以星空為被、大地為床，跟著「蘇式露營」帶著好奇新意、探索人生的步調，彷彿打開了全新野營篇章，享受截然不同的感官微醺體驗。

▲▼蘇格登近期推出限量款「蘇式露營snow peak品酩組」一上線即售罄，國人露營展現新高度，透過精緻耐用的snow peak露營裝備袋裝有多款實用風格小物，再帶瓶蘇格登威士忌來趟微醺的風格野營！沒有搶到的朋友也別氣餒，現在就在Facebook上挑戰「#蘇式露營challenge」，一樣有機會將質感蘇式露營snow peak品酩組（內容物不含酒，酒瓶僅示意）帶回家。（圖／記者湯興漢攝、蘇格登提供）

為了從秘境野營到奢華品酩，蘇格登不斷帶給消費者更多的驚喜！這次，還特別獻出極限量聯名商品「蘇式露營snow peak品酩組」讓威士忌迷、露營迷為之瘋狂，一上線即售罄。備受露營族群讚許、機能質感兼具的snow peak露營裝備袋，袋內裝有一組snow peak鈦金屬單層杯、木質感沾板和木質小碗，讓你的風格露營簡單就能營造出低調奢華的質感，而以物理原理打造、無需插電的原木擴音器，更要將流瀉而出的音符順著蘇格登威士忌的馥郁酒香，勾勒出成熟穩重的野營風情。

即日起至 2021/1/31(日) 23:59止，分享自己的露營照片或影片，以公開貼文形式分享至個人Facebook，並標記「#蘇格登 #蘇式露營challenge」，即可參加抽獎活動，就有機會獲得市面上已難再入手的「蘇式露營snow peak品酩組」以及最大獎「snow peak露營帳篷組」。

活動獎項

蘇格登 x snow peak：品酩組7名 (內容不含酒，單組價值約6,500元)

snow peak露營帳篷組：

客廳帳組合1名(含客廳帳與客廳內帳，價值34,100元)

四人寢室帳1名 (價值21,000元)

了解更多蘇式露營 x snow peak通路贈品請往這邊 https://www.singleton.com.tw/event/sgtxsnowpeak/?utm_campaign=sgtchallenge&utm_medium=ettoday&utm_source=editorial

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