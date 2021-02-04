反對罷免票是關鍵！　羅友志斷言：若罷免成功「下個立委就是黃捷」

▲民眾黨直播政論節目《踢批批開講Live》，邀請到立法委員邱臣遠、資深媒體人羅友志以及家醫科醫師何松穎一同開講。（圖／民眾黨提供，下同）



記者蔡文鈴／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案將於6日舉行投票，民眾黨YouTube直播節目《踢批批開講Live》中討論罷免相關議題，邀請到立委邱臣遠、資深媒體人羅友志以及家醫科醫師何松穎一同開講。羅友志認為，保住黃捷可以穩住民進黨的票，就算罷免成功，若反對罷免的票數衝到一定的高度，下一個立委就會是黃捷。

針對黃捷罷免案，邱臣遠強調，民眾黨不針對個別罷免案表態，尊重在地民意，但不希望罷免變成仇恨動員、政治對立的工具，應該回歸政策面理性檢討，看看罷免的理由究竟合不合理，以及黃捷在市議員這個職務上的表現有沒有達到選民期許，畢竟台灣的選舉已經夠多了，無端地掀起罷免戰火只會耗費社會能量，且「冤冤相報何時了」，藍綠惡鬥大家已經看了2、30年，應該中道務實、回歸理性，這才是長遠之計。

羅友志指出，黃捷罷免案的重點在於反罷免票數，黃捷代表青年世代，蔡英文總統出來力挺，也是想把年輕選票扣緊，畢竟王浩宇已經被罷免掉，加上現在的黃捷、之後的陳柏惟，如果連續3場罷免案都通過，民進黨的氣勢也會跟著受挫，年輕選民必然覺得「民進黨不行了」。

羅友志認為，黃捷這案比較好守住，保住黃捷可以穩住年輕人的票，即使成功罷免，但若黃捷的反對罷免票衝高到一定程度，「那下個立委就是黃捷」。

羅友志分析，現任的區域立委許智傑還有進內閣當部長這條路，若許智傑入閣、黃捷選立委，「鳳山未來30年都是民進黨的」，因此認為對藍營來說，這次的罷免案的關鍵在於要讓罷免跟反罷免的票很接近，而對民進黨來說，保住黃捷可以顧到年輕選票、止住選舉連敗，更可以培養出一個新的政治明星，可以說是三贏的局面。

此外，新冠肺炎疫情肆虐全球，除了疫苗採購進度外，國人也相當關心國產疫苗開發情形。羅友志指出，疫苗廠商都很認真在做，但政府若對國產疫苗有信心，應該直接投入資金協助開發，先把「疫苗國家隊」做起來，行有餘力再去國際上搶疫苗。邱臣遠委員則表示，從長期的防疫政策來看，建立國產疫苗產業基礎才是關鍵，政府應該配合廠商解決問題，讓他們為國家防疫向前衝。

何松穎除了從專業角度分析現有新冠肺炎疫苗的特性、解釋疫苗運送保存的冷鏈技術外，同時指出COVAX的宗旨是把疫苗給最需要和窮困的國家，這顯然都不是在講台灣，因此拿不到疫苗不完全是衛福部的問題。

何松穎也提到陳時中部長批評「大國超買」一事，認為不該站在道德制高點批評，畢竟現在有變種病毒的威脅，加上對一個國家來說，疫苗還有國安、外交用途，「能超買應該要超買，不該譴責他們」，且有國家超買也不足以解釋台灣的疫苗採購進度為何落後其他國家。