▲王浩宇。（資料照／記者沈繼昌攝；翻攝自我是中壢人）



記者蕭羽耘／台北報導

高雄市議員黃捷罷免案在即，相較先前的罷王案，民進黨力挺黃捷的動作，也引發是否有差別待遇的討論。對此，桃園市前議員王浩宇4日首度解密，當時與黨內共同討論應對作為，最後做出冷處理、低調決策。

王浩宇表示，從結果看來只差0.8%成功，「至於用這件事挑撥我跟黨內關係的，請大家不要被挑撥。」

王浩宇4日在臉書首度鬆口，罷王案當時的與民進黨的應對作為，當初的思考點是，如果對方得動員25%罷免才會通過，那我方有沒有能力動員25%反對？現實是，補選的投票率根本難以到達50%，就算是外界高度關注的罷韓投票，也僅有42%的投票率。

王浩宇表示，從內部民調資料、過去的選舉經驗來評估，就算是我方竭盡全黨之力動員、所有大咖都來中壢站台，都不可能在反對票上超過國民黨，以及民眾黨的仇恨動員集結。此外，因為多數市民根本沒有打算去投票，若激化成藍綠對決只會拉高投票意願。

「黨跟我討論後才會共同做出冷處理、低調的決策，從結果看來，這個策略是差一點點就成功的，就只差0.8%。」王浩宇說，最後3天，透過組織要求民進黨支持者，不要出門投票，投票率也確實壓低到28%。

王浩宇認為，投票當天，只要跟氣象預報一樣的寒冷、下雨，或是下午前桃園是立委陳學聖沒有在臉書違法拉票，甚至是國民黨里長沒有廣播要大家踴躍投票，這個罷免案很可能就不會通過。

至於黃捷的部分，王浩宇說，她在鳳山沒有得罪民眾黨，當地跟中壢的選區結構也完全相反，兩個案的處理方式因地制宜，相信多數民進黨支持者都能理解，「至於用這件事挑撥我跟黨內關係的，相信大家都知道他們是誰，希望大家不要被他們的發言挑撥。」