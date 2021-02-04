倒數兩天投票！罷捷團體告蔡英文違反選罷法　趙天麟轟轉移焦點

記者黃子倩／高雄報導

本週六就是罷捷頭票日，剩下兩天時間，罷捷團體再出招！4日中午罷捷團體發言人徐尚賢發出聲明指出，下午3點要到高雄地院告發總統蔡英文違反選罷法，他提出的理由是，蔡英文身為中華民國總統，竟然兩度表示面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不應再像過去冷處理，此舉違反選罷法50條內的條文。

▲罷捷團體提告蔡英文總統。（圖／記者黃子倩攝）

徐尚賢受訪指出，今天控告蔡英文違反選罷法，是因為蔡英文身為中華民國總統，兩度表示面對黃捷罷免案應提出作戰模式，不該再像過去一樣冷處理，她身為中華民國總統，竟然動用國家機器，企圖影響並妨害地方選舉活動，違反了選罷法第50條及56條的規定。

▲罷捷團體提告蔡英文總統。（圖／記者黃子倩攝）

對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟拍攝影片表達立場：「我們認為罷捷總部，對於日前污辱女性的字眼出現在宣傳的行列當中，至今沒有道歉，現在又透過誣告蔡英文總統的方式來轉移焦點，轉移什麼焦點呢？轉移這整場罷免的行動就是一個沒有正當性，出自於情緒性的報復性的罷免。」趙天麟說，對於鳳山市民的民主素養有信心，他認為罷捷團體用這樣不堪且沒有正當性的方式來進行罷免活動，相信會激起更多鳳山市民投不同意罷免票。

▲民進黨高雄黨部主委趙天麟拍影片質疑罷捷團體提告的正當性。（圖／記者黃子倩翻攝）

針對民進黨提出出罷捷團體污辱女性的質疑，徐尚賢指出，對於他們這樣的說法感到荒謬，之前已經對於質疑回應過很多次，認為那是「拔菜團體」的做法，並非是罷捷團體授意，因此不願多做說明。

另外，徐尚賢也預告明天（5日）的罷捷晚會，會有許淑華還有鄭麗文等人來支持，另外神秘嘉賓（國民黨高層），則不願事先透露名單。

►「時間對我們來說完全沒用！」