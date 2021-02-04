蔡英文拚0到6歲國家養　2022公托幼每月學費只要1000元

▲行政院宣布，2022年2到6歲幼兒就讀公幼每月學費只需1000元。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

為解決少子女化現象，並達到總統蔡英文「0-6國家一起養」的政見，行政院推動「平價教保續擴大」、「育兒津貼達加倍」、「就學費用再降低」政策，除了將在2022年將育兒津貼調高到5000元外，公托、公幼的補助也加碼，屆時到2022年，2到6歲兒童就讀公幼每個月學費最高不超過1000元。

行政院在2017年核定擴大幼兒教保公共化計畫、2018年7月起推動我國少子女化對策計畫，透由「擴展平價教保」及「減輕家長負擔」為二大重點，採「擴展公共化」、「建置準公共機制」及「擴大發放育兒津貼」三大策略，提供年輕家庭歷年最大支持。

預計在今年上路的第二期計畫，經教育部、衛福部及主計總處等，跨部會深入討論後，將推動「平價教保續擴大，囝仔有處寄」，規劃到2024年時，0到2歲（未滿）公共化托育設施，再增加約9000個名額；2到6歲（未滿）公共化幼兒園，再增加5.5萬個名額，並持續推動準公共機制，讓雙薪家庭有更多選擇平價托育的機會。

▲「0到6歲國家一起養」執行內容新制一覽表。（圖／行政院提供）

同時也通過「就學費用再降低，負擔變輕真有感」政策，分2階段進一步降低公托、公幼的費用。在0到2歲（未滿）的部分，幼兒若送去公共化托嬰中心、社區家園、準公共托嬰中心和保母，2021年8月開始，每個月托育補助增加1000元，2022年8月再加1500元，2胎、3胎、低收入戶及中低收入戶幼兒的補助再增加。

在公幼部分，2021年8月起，就讀公共化及準公共幼兒園的2到6（未滿）歲幼兒，家長每月繳費再減1000元，2022年8月再減500元，每月繳費最多不超過3000元；就讀公幼每月甚至只要繳交1000元，低收入戶及中低收入戶幼兒免費就讀，2胎、3胎再減繳後，也免費了。

至於育兒津貼也將在明年8月翻倍，達到每月5000元。教育部指出，育兒津貼將在2021年8月起調漲，每月發放3500元；2022年8月起，則將達成總統蔡英文育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，且2胎、3胎再加發。

此外，也將擴大發放對象，2021年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5到6（未滿）歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

教育部表示，少子女化是國安問題，支持父母養兒育女是政府的責任，透過資源妥善配置到位，給養兒育女的家庭最大的奧援，後續將請教育部及衛生福利部落實執行「國家一起養」的政策，減輕家長負擔，讓家長實質有感；政府全力支持家庭育兒，完善周全對孩子的照顧，讓「0到6歲國家一起養」，成為年輕爸媽的神隊友。