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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳內閣年後改組？蘇貞昌高喊：我的內閣沒有黑名單！

▲行政院長蘇貞昌視察春節國際包裹檢疫流程。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌強調，他的內閣沒有黑名單。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

勞動部長許銘春遭爆料被行政院長蘇貞昌列入「黑名單」，恐在農曆年後被撤換。對此，行政院秘書長李孟諺3日轉述蘇貞昌院長回應表示，明確表達「我的內閣沒有黑名單」，尤其許銘春部長的工作表現受到肯定，勿再以訛傳訛。

李孟諺轉述院長蘇貞昌所說，強調今年台灣經濟成長率名列已開發國家第一，防疫成效在世界上也名列前茅，行政團隊在經濟上和防疫上的表現可以說是有目共睹，不僅獲得多數國人支持，也得到蔡英文總統的信任。

李孟諺強調，蘇院長已明確表達「我的內閣沒有黑名單！」尤其許銘春部長的工作表現也受到蘇貞昌院長的肯定，外界所謂年後將改組的訊息，皆為擅自臆測，並非事實，請民眾勿再以訛傳訛。

立法院臨時會院會1月底三讀通過2021年度中央政府總預算案，行政院長蘇貞昌特地拍攝影片感謝立法院協助國家運作順暢；而總統蔡英文也發文感謝蘇內閣，並希望團隊繼續衝刺，傳達希望蘇貞昌續任閣揆大位，打破外界換閣傳言。

據了解，防疫工作牽一髮動全身，蘇貞昌現階段會先求防疫團隊穩定，除非現任首長求去，或遇上司法案件，否則沒有異動的可能。而懸缺已久的行政院發言人則預計年後亮相。

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