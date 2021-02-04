快訊／育兒津貼加碼！今年8月調漲到3500、明年8月翻倍到5000

記者陳家祥／台北報導

面對少子化危機，政府盼透過補助方式解決。總統蔡英文在競選連任時提出「0到6歲國家養」政策，開出育兒津貼從「2500元翻倍到5000元」的支票，如今該政見將實踐。教育部4日上午在行政院會報告少子女化對策，規畫在蔡英文第二任期內逐年調高育兒津貼；會中拍板，今年8月調整到3500元，明年8月調整到5000元。

教育部指出，育兒津貼將分兩階段提高發放額度，減輕家長育兒負擔。2021年8月起，每月發放3500元；2022年8月起，達成總統蔡英文育兒津貼加倍的目標，每月發放5000元，且2胎、3胎再加發。

另外，也將擴大發放對象，2021年8月開始，正在領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，也可以請領津貼；在一般私立幼兒園讀書的5到6（未滿）歲小朋友，就學補助也比照津貼額度。

教育部長潘文忠去年在立法院備詢時表示，有關育兒津貼調漲部分，將分階段執行，但在今年（2021年）一定會啟動。當時備詢的院長蘇貞昌也說，少子女化是全世界國家都要面對的問題，台灣人口面臨快速老化，但蔡總統上任以來，特別就少子化問題提出對策，會持續做托育公共化，減少年輕父母的負擔。

根據現行方案，兒童未滿5歲，每月可以有2500元的育兒津貼。0到2歲幼兒就讀公托或公共托育家園，每月可領托育補助3000元；若就讀與政府簽約的準公共化保母或準公托，每月可領6000元。

▲為了增加生養意願、減輕家長負擔，政院宣布將加碼育兒津貼。（圖／資料照）