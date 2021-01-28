獨／白狼再現北檢「捧鉅款救同志」　6黨員涉恐嚇…拒保求清白

▲白狼張安樂擔心統促黨員拒保，親自帶著65萬元保金到北檢等著救同志。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂今天傍晚突然現身台北地檢署，民眾以為他又涉案遭檢察官傳喚，原來是因為包括田單黨部主委何鴻源在內，有6名黨員涉嫌工程糾紛恐嚇取財，被檢警約談後諭令5萬到15萬元交保，但何等人拒保，張親自帶著65萬元保金希望說服黨員出來，再爭取公道。

據了解，檢警2020年11月間，偵辦「中華安樂之友會」會長王啟鑌，涉嫌仗著竹聯幫地堂成員身分，帶著饒舌歌手梅海強等人在外逞兇鬥狠案時，已依組織犯罪、聚眾鬥毆等罪嫌將王聲押獲准後，又查出王還涉及另1件工程恐嚇案。

檢察官27日鎖定統促黨何鴻源、以及因火燒民政府遭判刑定讞的邱晉芛等6人展開搜索約談，28日分別以涉犯詐欺、恐嚇等罪，諭令5萬到15萬元交報候傳，何、邱2人另遭限制住居。

不過何等人的親友們從中午開始陸續到北檢要幫忙辦保時，得知當事人都拒絕交保，張安樂得知消息，匆忙結束預定的公祭行程，帶著大把鈔票趕到北檢，希望接同黨同志離開北檢。

張安樂表示，據他所知，因為黨員李承龍有個宮廟要裝修，把工程交給別人，結果對方沒做好跑掉了，李承龍等人反而被告詐欺，「他們很不甘願啊，這幾個人平常跟兄弟一點關係都沒有，他們現在(覺得)交保金太高，拒保，我們保金準備好了，但他們拒保。反正我們今天一定要讓他們出來，要討公道。」

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