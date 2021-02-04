「100萬粉網紅」遭微軟員工騷擾！約砲SOP曝光　搜證槓到底：慣犯

▲100萬粉網美投訴遭微軟外籍員工騷擾。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

藝人雞排妹（鄭家純）日前主持尾牙活動，指控遭到公司老闆、歌手翁立友性騷擾，引起外界譁然。無獨有偶，微博一名一百多萬粉絲追蹤的網美「徐可意Shirky」1月25日公開爆料稱，自己被微軟公司一名外籍男員工性騷擾。此外，她也公布了自己被言語侵犯的聊天紀錄截圖。

據《紅星新聞》報導，徐可意表示，自己與這名微軟的外籍員工Mobeen同在一個互聯網相關微信群組；Mobeen加入該群組的當天，便申請加自己為好友，「加了我之後，他主動跟我打招呼，我禮貌性地進行了自我介紹。」

根據徐可意提供的兩人之間的聊天紀錄顯示，Mobeen自稱在微軟工作，目前居住在上海，今年33歲，曾在北京生活。當天的聊天截圖顯示，Mobeen提出與徐可意共進晚餐或喝酒的邀請，徐可意回「我都不認識你」。

▲聊天紀錄。（圖／翻攝自紅星新聞）

徐可意說，真正讓她覺得被冒犯的，是次日Mobeen的言語。聊天紀錄顯示，Mobeen再次主動聯繫徐可意，並未得到回覆，隨後他問徐可意「是不是有孩子了」，得到肯定的答案後，他再追問婚否，女方表示自己已婚，之後Mobeen再次傳訊息「離婚了」？

徐可意表示，「如果說我之前已經很客氣了，現在我真的被冒犯。怎麼可以對一個剛認識才1天的女性說出這樣的話？我叫他放尊重點，並聲明我會向微軟投訴，」隨後，徐可意將Mobeen拉黑。

▲她發文控訴。（圖／翻攝自紅星新聞）

共同群組的另一名女性得知事情經過後也稱，自己也同時被Mobeen語言騷擾。根據這名女性提供的聊天紀錄顯示，Mobeen曾說，「我相信妳是單身。」

徐可意表示，在自己公開發布投訴微博後，她發現Mobeen已將微信名和大頭貼更改了。在微博上公開發布投訴後，徐可意表示又有更多女性與自己取得聯繫，「截至目前，已經有除我之外4名女性表示自己曾被Mobeen騷擾過。」

根據徐可意提供的截圖顯示，一名女士稱，Mobeen曾傳黃色影片給她，該當時傳來了兩部影片的資訊及觀影鏈接，其中一部影片截圖顯示了一半身赤裸的外籍男子，影片名為《女孩變蕩婦》。

▲還有女生現身表示自己也被同一人騷擾過。（圖／翻攝自紅星新聞）

其中一名受害女生回憶，事情發生在2018年，當時她在上海一公車站等車時，Mobeen向其詢問公車線路，在她貌性回答之後，便開始與她攀談起來，之後互加了微信，「此後一直地給我傳訊息，我工作又很忙，而且他還給我發了色情表情包。」

1月28日，徐可意向微軟總部發送了投訴郵件，次日她收到了來自微軟總部法律合規部的郵件回覆。郵件寫道，公司對此非常重視，目前已對此展開調查，將會對此進行妥善處理。

►戴口罩也要記得保養