自嘲「忙到臉都灰」！黃捷深夜吐心聲：好喜歡大家，再陪我走一下

▲黃捷深夜於臉書表露心聲。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者林昱萱／高雄報導

高雄市無黨籍議員黃捷罷免案將在6日（週六）舉行，而針對此事，黃捷也於深夜在臉書表露心聲，「面對這些尖銳的襲擊，甚至是羞辱性的謾罵。我仍努力希望，鳳山能夠繼續保有那份純樸與溫暖。」

黃捷於臉書貼文表示，「我本來以為，2月6日的選戰，是沒有口水、謾罵，是個能夠再一次讓鳳山的大家，就事論事，好好檢視我兩年問政成績的機會。因此一路以來，我除了坦然面對，也都一直保持正面的態度，還有溫暖的鳳山精神。縱使是面臨罷免危機的選戰文宣，我都希望還是不要打擾到鳳山人準備過年的氣氛。」

另外，黃捷也無奈提到，「我想大家應該也能感受到，選戰至今已經不是我們所想像的平和了。但面對這些尖銳的襲擊，甚至是羞辱性的謾罵。我仍努力希望，鳳山能夠繼續保有那份純樸與溫暖。」而她也表示，「要守護家鄉，我必須老實說，並不容易。而現在我自己，也正面臨非常大的危機。有非常非常多朋友，透過私訊、留言，甚至是衝來服務處，叫我一定要回擊，不能再讓對方囂張。」

黃捷也自嘲，自己忙到臉都是灰塵了，但她也向支持者喊話，「然很艱辛，雖然我們有時必須要忍耐。但是我相信，只要我們一直保有初心，一起陪鳳山走下去，鳳山一定能感動大家。」、「這幾天從四面八方來到鳳山支援前線的戰友們，都深深的感受到了我們鳳山的熱情，大家都好喜歡這裡。雖然面臨選戰，大家步伐緊湊，相處短暫。但是等喧囂過後，大家都答應會再次回來走走。我想，能做到這樣。就已經很足夠了！」

最後，黃捷也拜託支持者，「只剩下兩天，要再拜託大家，陪我走一下下，2月6日出門投票，投不同意罷免票，真的好喜歡大家，好喜歡這份工作，挺捷過好年。」