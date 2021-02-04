　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

▲▼這是巴赫曼第一次度過沒有姐姐的耶誕節。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲原Po送禮給男友家人，卻不小心觸犯禁忌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

春節過年將近，不少民眾都會送禮給親朋好友以表心意。不過有一名女網友表示，她近日送禮盒給男友爸媽時，不僅被罵到臭頭，對方甚至把東西直接丟進垃圾桶。網友看了她送的禮後，卻一面倒挺男友爸媽認為「是妳生活常識不足」。

一名女網友昨（3）日在Dcard心情版，以「男友媽媽把我送的禮盒丟掉」為題發文，表示因為過年的關係，家裡有預訂禮盒要分送給親友，當時也沒多想就跟爸爸喊了+1，預定了一盒鳳梨口味的牛軋糖要送男友家，因為平常受到男友爸媽照顧，認為也要送一份禮過去才禮貌，因不能親自拜年送禮，所以就提前把禮盒寄到男友家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原Po喊冤，是真的不知道「鳳梨不能送」。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，兩天後男友突然接到媽媽的電話，當時站在旁邊的她，聽到他媽媽生氣的一開口就罵原PO很瞎，連基本的常識都不懂，「家裡有醫護人員居然還送鳳梨？現在疫情都這麼嚴重了，到底是多沒sense」，接著表明已直接把禮盒丟掉了。

當下原PO以為男友掛完電話會安慰她，但男友卻無奈表示，「妳怎麼會送鳳梨口味啦…妳也知道我爸是醫生我媽是護士啊，不能送鳳梨真的是常識，這次我沒辦法幫妳說話。」原PO聽到後非常心寒，委屈喊「我是真的不知道啊，從小身邊就沒有醫護人員的親友，我怎麼會知道不能送鳳梨給他們？而且人家送的禮盒終究還是心意，就算不適合有必要丟到垃圾桶嗎？」

▲▼過年，春節，伴手，禮盒，送禮，健康。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲她送給男友家人一盒鳳梨口味的牛軋糖，被丟進垃圾桶，讓她很無奈。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

貼文一出，網友忍不住傻眼，一面倒認為「原PO常識不足」、「如果是我也會覺得超怪，你生活常識超不足，醫護人員已經很辛苦了還要被妳詛咒」、「這真的是生活常識…要送禮之前沒有先查過嗎？」、「不過醫護人員不能送鳳梨是常識吧」、「這真的是醫護人員的大忌…新聞應該也常說吧」。

不過也有網友認為「男友媽沒必要這樣吧…」、「我覺得男友媽真的太小題大作了，把別人的心意隨便丟掉真的很誇張，如果是我我會生氣」、「我覺得沒那麼嚴重，男友媽太傳統了吧」。

另外，也有網友補充提到「不只醫護不能送鳳梨，因為送鳳梨就是對方業務量爆炸的意思，所以警察、公家機關都不希望收到鳳梨。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
快訊／台灣COVAX首波疫苗要來了　「最快開打」時間曝
獨／富王鴨肉要重新開張了！小老闆喊告30網友
快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象
快訊／新店保母打地鋪睡覺「1歲嬰死在床上」　父母崩潰
快訊／捲性騷雞排妹疑雲　翁立友露面開記者會時間點曝
才剛求婚成功！街口董座胡亦嘉遭金管會停權一年　罰180萬

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象

獨／憂治療費破千萬！英病逝翁家人曾募款　後得知「這作為」才安心

遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」　鳥友憂心有生態失衡之虞

「2020台中女麗購」抽出10萬禮金幸運兒！超狂最大獎為黃金50兩

輔大舉辦AI人文營　讓高中生了解文學院與人文學科

3巴基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

給嬤顧7天！牠被寵到「忘記親娘」　看媽靠近...秒怒汪汪叫：別碰我

雞排妹哭了！「我到底做到哪裡才夠」　被質疑說謊：為何說出來的變成罪人？

居檢女連2天找男友陪睡　盧秀燕斥「可惡至極」重罰20萬

幼稚園女兒聽懂貓語「牠腳痛痛」 媽檢查浪喵超毛：肉掌真的有傷

柴柴驚見「親戚遭剝皮」掛門外！　嚇爛緊酸...網笑：當時害怕極了

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

鋒面、雷陣雨攻擊小年夜　一張圖看「全台雨區」溫度也會下降

過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

快訊／疫苗有譜了！台灣是COVAX首波出貨對象

獨／憂治療費破千萬！英病逝翁家人曾募款　後得知「這作為」才安心

遺體火化完！接體大師兄見一整條脊椎「黏在一起」　意外曝1疾病

台南東區一處停車場出現百隻「輝椋鳥」　鳥友憂心有生態失衡之虞

「2020台中女麗購」抽出10萬禮金幸運兒！超狂最大獎為黃金50兩

輔大舉辦AI人文營　讓高中生了解文學院與人文學科

3巴基斯坦境外生卡在杜拜4個月　校方：學生不願出檢疫費

諸葛亮點「七星燈」！原來不是為「續命」...背後暗藏2大玄機

「西門町是LGBTQ聖地」紅到荷蘭！　老外：想去台灣玩

日月光去年每股獲利6.47元　創合併以來新高

快訊／物流公司涉地下匯兌！5年17億金流曝　姑姑跑了侄子到案

新人王大黑馬？　國王哈里伯頓再轟生涯新高21分助勝

宋兆文／不懂作戰的美國前副國安顧問

北韓獲COVAX分配近200萬劑疫苗　金正恩下令：蓋冷凍保存設施！

春季養生首重養肝　中醫師建議：多食綠色蔬果

COVAX首波供台灣AZ疫苗「最快本月可獲分配」到貨1週可開打

先探／先進封裝　下一個決戰武林

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

生活熱門新聞

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

男大生「返台東確診」　陳時中回應

館長不捨雞排妹：人家性感「不代表隨便」

IG小帳現形！可怕新功能「偷關注誰全看光」

快訊／案799英籍男性死亡

網美老公「一腳踩在草莓苗」遭公審！本尊現身回應了

來台定居理由讓人鼻酸　日本女高材生：很久都走不出來

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

「我會道歉！」鳳山屁孩對話紀錄曝光

「3生肖」立春後大轉運　愛情、財運雙得意

春雷恐響！過年2變天時間出爐　全台小年夜起防大雨

美女房客3個月毀套房　房東拍下一條腿

醫陪睡台中居檢女友2夜　網挺解職

全聯進口餅乾黏綠貼紙　背後原因曝光

更多熱門

相關新聞

被騙了！「果乾vs.新鮮水果」熱量PK…網嚇傻

被騙了！「果乾vs.新鮮水果」熱量PK…網嚇傻

近年來，養生意識抬頭，有些人在下午茶時間嘴饞想吃零嘴時，有些人會選擇看似較健康的果乾當作點心。不過，有營養師就揭露果乾熱量，像是新鮮的芒果100克為50大卡，做成芒果乾卻暴增到371大卡，因此也提醒大家，適量吃沒關係，但建議還是以攝取新鮮水果為主，才能吃進完整的營養，也避免吃進過多熱量。

影／部桃湧待篩人龍　外包商：做完後比較安心

影／部桃湧待篩人龍　外包商：做完後比較安心

影／部桃清零計畫今啟動　鄭文燦：2月6日恢復營運

影／部桃清零計畫今啟動　鄭文燦：2月6日恢復營運

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底男奧客

公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底男奧客

腐女身分很丟臉！看女友手機驚見「男男kiss照」提分

腐女身分很丟臉！看女友手機驚見「男男kiss照」提分

關鍵字：

DCARD醫護人員鳳梨

讀者迴響

熱門新聞

雞排妹談性騷「桌上擺飛機杯」真實原因曝光

被帥醫打屁屁　雞排妹：他可以你不行

即／欣興電子再火警！濃煙不斷竄出…警消搶救中

快訊／政院拍板育兒津貼加碼　分2年調漲到5000元

孫德榮3點質疑雞排妹「有這麼嚴重？」

網美採草莓照！　業者驚訝回應了

1人毀一座城新冠毒后病亡！引爆當地群體感染

胡歌、劉亦菲瘋傳領證結婚！

鳳山女孩遭飲料淋頭　屁孩圍毆賞巴掌

今年是「寡婦年」！立春有8大禁忌

醫生聽診器放衣服裡「來回摸乳頭」

《全明星2》驚見「女大咖探班」！

霸凌鳳山少女9屁孩怕了！最狠短褲妹落網

男大生「返台東確診」　陳時中回應

小樂吳思賢染毒首發聲

更多

最夯影音

更多
藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背

藍正龍、周幼婷一家四口罕同框！　化身兒子攝影師…抱女兒輕拍背
雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

雞排妹不甩翁立友力挺提告：不干我的事　記者提炒作沒證據…「當場變臉發火」

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

大逆轉！翁立友再發聲　力挺雞排妹提告：交給司法主持

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

雙胞胎妹斷魂台南6死車禍！　姊淚崩：下輩子讓妳當姊姊...

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

叫我嗎？姊姊連續6次喊「皮蛋」 汪奔房間燦笑回應...網：秒融化

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面