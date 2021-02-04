過年送「鳳梨牛軋糖」！男友媽怒丟垃圾桶　網一面倒：妳沒常識

▲原Po送禮給男友家人，卻不小心觸犯禁忌。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

春節過年將近，不少民眾都會送禮給親朋好友以表心意。不過有一名女網友表示，她近日送禮盒給男友爸媽時，不僅被罵到臭頭，對方甚至把東西直接丟進垃圾桶。網友看了她送的禮後，卻一面倒挺男友爸媽認為「是妳生活常識不足」。

一名女網友昨（3）日在Dcard心情版，以「男友媽媽把我送的禮盒丟掉」為題發文，表示因為過年的關係，家裡有預訂禮盒要分送給親友，當時也沒多想就跟爸爸喊了+1，預定了一盒鳳梨口味的牛軋糖要送男友家，因為平常受到男友爸媽照顧，認為也要送一份禮過去才禮貌，因不能親自拜年送禮，所以就提前把禮盒寄到男友家。

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沒想到，兩天後男友突然接到媽媽的電話，當時站在旁邊的她，聽到他媽媽生氣的一開口就罵原PO很瞎，連基本的常識都不懂，「家裡有醫護人員居然還送鳳梨？現在疫情都這麼嚴重了，到底是多沒sense」，接著表明已直接把禮盒丟掉了。

當下原PO以為男友掛完電話會安慰她，但男友卻無奈表示，「妳怎麼會送鳳梨口味啦…妳也知道我爸是醫生我媽是護士啊，不能送鳳梨真的是常識，這次我沒辦法幫妳說話。」原PO聽到後非常心寒，委屈喊「我是真的不知道啊，從小身邊就沒有醫護人員的親友，我怎麼會知道不能送鳳梨給他們？而且人家送的禮盒終究還是心意，就算不適合有必要丟到垃圾桶嗎？」

▲她送給男友家人一盒鳳梨口味的牛軋糖，被丟進垃圾桶，讓她很無奈。（示意圖／翻攝自pakutaso.com）

貼文一出，網友忍不住傻眼，一面倒認為「原PO常識不足」、「如果是我也會覺得超怪，你生活常識超不足，醫護人員已經很辛苦了還要被妳詛咒」、「這真的是生活常識…要送禮之前沒有先查過嗎？」、「不過醫護人員不能送鳳梨是常識吧」、「這真的是醫護人員的大忌…新聞應該也常說吧」。

不過也有網友認為「男友媽沒必要這樣吧…」、「我覺得男友媽真的太小題大作了，把別人的心意隨便丟掉真的很誇張，如果是我我會生氣」、「我覺得沒那麼嚴重，男友媽太傳統了吧」。

另外，也有網友補充提到「不只醫護不能送鳳梨，因為送鳳梨就是對方業務量爆炸的意思，所以警察、公家機關都不希望收到鳳梨。」