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算命師指點！他「爽中4000萬頭獎」花錢不手軟...下場超悽慘

▲▼彩券。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲男子在算命師的指點下購買彩券，果然中了頭獎。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

中彩券頭獎一夜致富是許多人的夢想。泰國一名男子10年前在算命師的指點下買了彩券，沒想到真的中了4200萬泰銖（約新台幣4000萬）的頭獎，突如其來的財富讓他揮霍過度，不到幾年獎金就全花光，最後連小孩的學費都繳不出來，只能被迫輟學，甚至還借了高利貸，每天都過著被追債的生活，讓他相當後悔。

綜合泰媒報導，乃甲原是刺青機器零件製造商，還有產品遠銷海外，家庭經濟狀況雖不是很富有，但也是不愁吃穿。後來因為生意日漸走下坡，他不得已只好去貸款60萬泰銖（約新台幣56萬），加上利息共負債100萬泰銖（約新台幣93萬）。

幸運的是，他遇上2名算命師指點，以自己和妻子店號號碼相同的數字買彩券，幸運中2次頭獎，加上之前中過的3等獎和4等獎，共獲得4200萬泰銖獎金，他先將負債還清後，又大手筆給親朋好友和員工發錢，再按揭買下了一棟1800萬泰銖的豪宅，還買了50萬泰銖的保險，剩餘的錢則放到銀行，偶爾拿出借給朋友。

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▲乃甲上節目分享，表示一開始買彩券只是想改善生活。（圖／翻攝自YouTube／2020 ENTERTAINMENT）

乃甲分期支付2年的房貸後發現，自己的存款僅剩400萬泰銖（約新台幣373萬），但他並沒有在意，還覺得自己還可以再中獎，沒想到天不從人願，之後乃甲生意失敗，賠光所有積蓄，又遇上母親住院，花掉上百萬泰銖，重新淪為窮光蛋。

最尷尬的是，他後來甚至連孩子學費都繳不出，曾經兩度拖欠，還被老師警告再不付清，小孩就不能繼續上學，最後向校方求情才用分期付款方式繳交，但是另名在上大學的孩子也因為同樣原因被迫中輟，因為校方拒絕通融，因此沒辦法完成大學學業。

乃甲說，後來全家因為又借了高利貸，每天都想方設法籌錢還債，生活痛苦不堪，一度想帶著全家輕生，現在只能靠賣房養活家人，很後悔當初沒有做好理財規劃，若時間能重來，一定會好好把錢分配給孩子，也勸大家如果忽然拿到大筆錢財一定要好好規劃，別像他一樣追悔莫及。

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