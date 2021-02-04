美女醫前婆家爆是「陳由豪家族」成員　發文再戰前夫千億資產

▲黃宥嘉反擊前夫家人爆料。（圖／翻攝自Facebook／黃宥嘉）



記者崔子柔／綜合報導

眼科醫師黃宥嘉與貿易小開陳文彥的豪門婚姻在2017年劃下句點，她近日被爆出對前婆婆嗆聲的影片，再度引起討論，她昨（3）日就不斷在臉書轉發報導回擊，稱「這種人家媒體絕對不應該再稱豪門，免得其他豪門蒙羞！」

黃宥嘉針對被指控想藉由離婚爭前夫家的財產，她回應「誰知道他們家到底多少錢」，稱自己沒有公開說過前夫家有千億資產，其他剩餘財產分配官司也已進入訴訟程序，就不多評論。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃宥嘉針對「討珠寶」爆料回應，當時前婆婆想要回一副先前贈送給她的珍珠耳環，讓她傻眼表示，「前婆婆法庭上說連訂婚鑽戒都是借我戴的，這種人家媒體絕對不應該再稱豪門，免得其他豪門蒙羞」。

▲黃宥嘉先前被陳文彥控告妨害名譽。（圖／記者劉昌松攝）



黃宥嘉也截圖報導提到「陳文彥離婚後有陰影」的內容，發文嗆「確定不是因為要再做一次精蟲檢查，再一次試管嬰兒有陰影嗎？」，「不要老是把問題推到女人的身上，為什麼離婚陰影要接在寫我貪得無厭後面啊？」

根據公開資料，陳文彥目前掛名為升穩工業公司負責人，公司資本額1500萬元，有網友在黃宥嘉的貼文下留言，「老實說他們家好像也沒多少錢」、「資本額1500萬的公司一堆」，黃宥嘉也回應「您英明了，可能跟牛蛙有得比！」

黃宥嘉先前因被前夫控告妨害名譽，在臉書吐槽「堂堂陳由豪家族成員的人訂婚沒有準備聘禮？」才曝光前夫的家世背景，據了解，陳由豪是陳文彥的家族成員，他早年創辦東帝士集團，橫跨多項企業，累積不少財富，但因涉及多起掏空弊案，自2003年8月潛逃海外，至今已近20年仍未歸。

▼陳文彥出庭時用文件擋臉。（圖／記者劉昌松攝）

