婆媳混戰影片被曝光！　美女醫189字埋伏筆：進廚房就不會怕熱

▲美女醫師黃宥嘉。（圖／翻攝黃宥嘉臉書）

記者葉國吏／綜合報導

眼科醫師黃宥嘉遭爆婆媳之爭影片，引發討論。對此黃宥嘉在粉絲團寫下189字談論此事，表示「進廚房就不會怕熱，遇到惡人就是要反擊，敬請大家拭目以待。」

根據CTWANT報導，自封為「睛世媳婦」的眼科醫師黃宥嘉，因在節目上多次談論前夫家如何欺負她而紅，但前夫家的舅舅出面爆料，指控黃宥嘉的行為舉止，痛批「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此黃宥嘉在臉書貼上民事判決書，指出「某人利用其資源與媒體，意欲展開消滅黃宥嘉的抹黑無恥行徑。」、「本人對於不實刊登，增減我的訪談內容，誹謗我名譽的媒體，一定告到底！」、「我行得正，做得直，絕對經的起大家的檢視。」。以下臉書全文：

▲黃宥嘉發文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

某人利用其資源與媒體意欲展開消滅黃宥嘉的抹黑無恥行徑。

本人對於不實刊登，增減我的訪談內容，誹謗我名譽的媒體，

一定告到底！

進廚房就不會怕熱，

遇到惡人就是要反擊，

敬請大家拭目以待，

我行得正，做得直，絕對經的起大家的檢視。

黃醫師肯定會堅持住自己，不會成為耐不住壓力自殺的離婚婦女，

讓大家看到台灣女性，

不論順流，逆流，都可以超越阿信。