婆媳混戰影片被曝光！　美女醫189字埋伏筆：進廚房就不會怕熱

▲美女醫師黃宥嘉。（圖／翻攝黃宥嘉臉書）
記者葉國吏／綜合報導
眼科醫師黃宥嘉遭爆婆媳之爭影片，引發討論。對此黃宥嘉在粉絲團寫下189字談論此事，表示「進廚房就不會怕熱，遇到惡人就是要反擊，敬請大家拭目以待。」
根據CTWANT報導，自封為「睛世媳婦」的眼科醫師黃宥嘉，因在節目上多次談論前夫家如何欺負她而紅，但前夫家的舅舅出面爆料，指控黃宥嘉的行為舉止，痛批「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」
對此黃宥嘉在臉書貼上民事判決書，指出「某人利用其資源與媒體，意欲展開消滅黃宥嘉的抹黑無恥行徑。」、「本人對於不實刊登，增減我的訪談內容，誹謗我名譽的媒體，一定告到底！」、「我行得正，做得直，絕對經的起大家的檢視。」。以下臉書全文：
▲黃宥嘉發文。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）
某人利用其資源與媒體意欲展開消滅黃宥嘉的抹黑無恥行徑。
本人對於不實刊登，增減我的訪談內容，誹謗我名譽的媒體，
一定告到底！
進廚房就不會怕熱，
遇到惡人就是要反擊，
敬請大家拭目以待，
我行得正，做得直，絕對經的起大家的檢視。
黃醫師肯定會堅持住自己，不會成為耐不住壓力自殺的離婚婦女，
讓大家看到台灣女性，
不論順流，逆流，都可以超越阿信。
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