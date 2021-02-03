美女醫正式宣戰前婆家　「罵我的影片可多了」：終於可以公諸於世

▲美女醫師黃宥嘉跟前婆家的紛爭登上媒體版面。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

記者葉國吏／綜合報導

眼科醫師黃宥嘉遭爆婆媳之爭影片，引發討論。對此黃宥嘉3日一早在粉絲團再度發文開戰前婆家，透露「我前婆婆罵我的影片可多了」、「終於可以公諸於世，拿給檢察官法官看！」。

根據CTWANT報導，自封為「睛世媳婦」的眼科醫師黃宥嘉，因在節目上多次談論前夫家如何欺負她而紅，但前夫家的舅舅出面爆料，指控黃宥嘉的行為舉止，痛批「陳家娶到她，就只能用『衰』來形容。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃宥嘉發文槓上前婆家。（圖／翻攝自Facebook／睛視媳婦 眼科醫師黃宥嘉時間）

對此黃宥嘉在臉書發文表示，前婆婆罵她的影片也很多，現在終於可以公諸於世、拿給檢察官、法官看「一吐我多年的怨氣！」、「管你是哪一種，都讓你知道身而為人行小人惡毒行徑，必有司法制裁。」以下臉書全文：

非常好

舊聞！

人家是甕中鱉手到擒來

沒想到徐喬治取個猴子名，我照樣手到擒來！

我前婆婆罵我的影片可多了，

太棒了

終於可以公諸於世，拿給檢察官法官看！

一吐我多年的怨氣！

感謝大家的支持！

搞不好徐喬治精神科病歷還是癌末報告都準備好了，

管你是哪一種，

都讓你知道身而為人行小人惡毒行徑，

必有司法制裁。

黃醫師敬上

#本篇開放大家公開留言曾經接獲給您抹黑黃醫師的私訊留言

#感謝大家

#這是若水河一役

#該封印的人都要盡全力封印

歡迎媒體記者採訪忠孝扶輪社副社長

陳文彥先生，

他是當事人，請問他對於他舅舅的爆料是否贊同是否屬實？

一個男人躲在媽媽跟舅舅背後欺負養自己重病小孩的前妻他是什麼心得？

這個比較新

我的部分的細節，我自己會公開在我的粉專。

雖然可以講三天三夜，

我盡可能歸納整理給大家。