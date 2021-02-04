鳳山女孩被霸凌原因曝光　5位施暴者皆跟她無冤無仇

▲鳳山驚傳少女遭霸凌，引發網友討論。（合成圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事、翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

一段霸凌影片3日深夜在網路上流傳，內容疑似是鳳山的女孩遭到霸凌，引起網路公憤。市長陳其邁緊急在凌晨發文「霸凌，絕不容忍」，高雄市教育局緊急調查後也透露霸凌原因。

有網友在「鳳山在地人大小事」貼出56秒影片，內容是一名少女遭多人霸凌，但由於情節誇張，迅即引發網友怒火。事後，有網友透過衣服等特徵比對，肉搜出動手的男學生臉書；諷刺的是，男學生自介還寫道「平凡的人過著不平凡的生活」，短短1小時就湧入上千人洗版。

根據《自由時報》報導，高雄市府教育局調查後發現，查出被害人是林姓高中職學生（17歲）。該女學生今年一度離家，借宿在蕭姓女友人的家裡，蕭女是另間學校女學生，因穿了蕭女衣服反被指控偷衣服、皮包，還發生金錢糾紛，林女請姑姑匯款3500元還給蕭女。

▲鳳山驚傳霸凌事件。（圖／翻攝臉書／鳳山人在地大小事）

林女今年1月22日下午3時30分到鳳山打撞球，沒想到撞見蕭女，蕭女找來7、8人圍住、帶到對面的婦幼館後方角落，3人以飲料對她淋頭，2人揮拳對她呼巴掌，蕭女等人在旁觀看未動手。

事件曝光後，轄區警方鳳山分局漏夜追查，4日凌晨找到當事人黃姓男子（19歲）還有施暴的未成年少女。警詢後，朝向傷害、公然侮辱、恐嚇等罪嫌偵辦，其餘相關人等還在追查中，