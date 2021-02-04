百萬頭獎開得心花怒放！　50枚東森幣1注「新春連開11天」

過年除了團圓吃睡走春，當然少不了開運發大財的儀式──玩樂透！不論下注小大，為得就是試手氣沾財氣，更別說鉅額頭彩獎金讓人好心動！

現在新聞雲要跟大家一起同樂，特別舉辦樂透遊戲連開11天百萬頭獎！只要看新聞、得東森幣，新春2/10到2/21開出東森購物100萬元提貨券，今天就下注，得獎機會越多，讓您荷包滿滿、新年發大財！



ETtoday新聞雲總經理陳安祥表示，「樂透過新年」遊戲比照台彩樂透開獎號碼，新聞雲App會員只要有50枚東森幣，就可下注拚好運！

春節2月10日天天開獎一直到2月21日，每天開出頭獎100萬元的東森購物提貨券，如果沒有人得獎可再累積到下期。同時，每人下注次數不限，投注愈多、中獎機率愈高。



小訣竅提醒您，用新聞雲App看新聞、做任務就能補充東森幣。期待網友們多多參加，牛年開頭就幫自己大加薪！！

※已有新聞雲App直接點我參加遊戲※

如還未下載新聞雲APP，四步驟超簡單》

1.下載並註冊新聞雲App會員





2.綁定東森購物會員開啟東森幣功能，綁定即領300枚東森幣

3.點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲



4.每次下注50枚東森幣，看新聞就能累積任務獲得東森幣！吸收新聞新知，連帶提高下注次數！

已經是ETtoday新聞雲APP的使用者，每天看新聞就能累積東森幣。看新聞獲得的東森幣，將會於隔日入帳，天天看新聞，讓您下注下不停！

還不是ETtoday新聞雲APP的使用者，現在可以趕快下載東森新聞雲APP，綁定東森購物會員開啟東森幣功能，首領300枚東森幣，就可點選App下方列表「活動」進入「樂透過新年」遊戲。

※點我進活動頁，成為百萬得主※