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阿富汗法官上班途中遇埋伏…電動三輪車上連中多槍　1個月內連3起

▲▼阿富汗首都喀布爾汽車爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿富汗近期暴力事件頻傳，圖為首都喀布爾發生汽車爆炸事件。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

一名阿富汗法官今天在東部城市查拉拉巴（Jalalabad）遭埋伏槍殺，警方表示，這是近1個月內第3名法官遇害。

法新社報導，南加哈省（Nangarhar）警方發言人法立（Farid Khan）表示，法官哈菲佐拉（Hafizullah ）在乘電動三輪車上班途中遭襲擊。

查拉拉巴公立醫院的醫生桑格（Gulzada Sangar）表示，哈菲佐拉身上多處中彈。

在哈菲佐拉謀殺案發生之前，1月17日首都喀布爾（Kabul）最高法院兩位女法官才被激進分子槍殺。

多位阿富汗重要人物接連遇害，包含法官、神職人員、記者、維權人士和醫生，他們通常在光天化日之下受到攻擊。

今天稍早，喀布爾有輛車子遭人放置炸彈，造成1名員警死亡，其餘3人受傷。

喀布爾昨天也驚傳4起類似的爆炸案，其中1名死者是著名的神職人員。

激進組織伊斯蘭國（Islamic State）宣稱在首都犯下部分這類鎖定目標的狙殺事件，但阿富汗當局直指民兵組織塔利班（Taliban）才是罪魁禍首。

雖然塔利班與阿富汗政府持續展開和平談判，但近幾月以來，阿富汗境內的致命暴力事件急遽攀升。

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