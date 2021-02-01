台中槍擊火拼案！驚爆「6打9」亂棒圍毆1命危　血濺現場曝光

記者白珈陽、邱茀濱／台中報導

台中大雅區驚爆兩派人馬火拼，現場還一度傳出槍響。中山11路一處工廠晚間7時許，疑似有6人持空氣槍、棍棒等凶器闖入尋仇，屋主等9人見狀也抄出包含撞球桿等武器回擊，結果造成6人受傷，其中1男倒臥血泊當場失去生命跡象，稍早送往醫院搶救後已恢復呼吸心跳。附近居民對此表示嚇得不敢回家。

▲台中驚傳槍響！3人送醫。顯圖（圖／民眾提供，下同）



【晚間10:10更新】

稍早失去生命跡象男子，經醫院急救後，目前已恢復呼吸心跳。晚間8點22分，警方發現現場仍有23歲男子右大腿槍傷，意識清楚被送往榮總；晚間8點41分，大雅分駐所內，發現有名38歲男子左小腿刀傷，目前也被送往清泉醫院。

附近80歲奶奶表示，下午看到很多人聚集在此處，但不清楚發生什麼事，沒多久就有大批救護車、警車到場。另外還有居民指出，看到大批警察在現場拉封鎖線，嚇到不敢回家。

大雅分局今晚7點多獲報，大雅區中山11路爆出多人打架受傷，警消火速趕抵現場救治。該處工廠一名年約30歲男性傷者當場失去生命跡象被送往中港澄清醫院；33歲男子左手臂、左大腿骨折變形、意識模糊送往榮總醫院；23歲男子則右後背部撕裂傷，且意識清楚被送往中國附醫。另外，還有一名路倒患者無明顯外傷，送往中港澄清醫院。