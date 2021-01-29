嫌開槍搶劫　孕媽護孩一秒趴地「身體當防彈衣」！揪心畫面曝光

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／編譯

巴西一間漢堡店24日晚間爆發槍案，2名嫌犯突然闖入店家，聲稱搶劫並搶走顧客物品，其中一人更把槍口瞄準當時正在店內用餐的客人，當時在場的一名孕婦在情急之下，抱著孩子趴在地上，想用自己的身體當作保住4歲兒子的性命。如今事發當下的監視器畫面引發網友高度關注，直呼母愛很偉大。

每日郵報報導，事發於聯邦區的日參多（Recanto das Emas）區，當時懷有6個月身孕的丹尼絲（Rafaela Dantas）參加完教堂禮拜，與丈夫、友人們一同來到當地漢堡店用餐。

沒想到，隨後2名嫌犯闖入店家，先是阻止現場的人離開，接著舉起手中的槍瞄準用餐顧客，大喊搶劫並拿走客人身上的物品。依據監視器畫面，當時一名客人撲向嫌犯試圖壓制對方，就在他舉起雙手後退，槍手立刻朝他的方向開了一槍。

▲巴西孕媽遇槍手，用自己的身體保護4歲兒子。（圖／翻攝自YouTube）

意識到這場搶劫可能出人命的丹尼絲立刻伸手把4歲兒子護在身旁，抱著他趴向地面，用自己的身體護住孩子，在此同時，其中一名嫌犯衝向她的座位區，拿起2支手機轉身逃離現場。畫面顯示，她護著孩子約20秒，直到一旁民眾伸手攙扶才站起來。

現已知該起事件並未造成任何人受傷，但截至28日，當局並未逮捕任何嫌疑犯。

在監視器畫面曝光後，許多網友紛紛直言母愛很偉大，「我也會毫不猶豫這麼做，這是一種本能」、「這段影片讓我哭了，無法想像當下那位媽媽心中的恐懼」、「沒有什麼愛會比母親對孩子的愛更強烈」。

►嫩妻「肉體付房租」房東1秒履約 她羞認比老公強！失業尪更開心

►超商被搶！神秘女郎「半裸色誘歹徒」就地吞吐 拖到警察來抓人

►禿頭問題有解！糞便導管插鼻「超噁療法」曝光 幾周內竟生新髮

聽Podcast掌握國際局勢

水洗超方便！7星級「3D立體舒眠枕」