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FBI拂曉突襲民宅…反遭「色魔」偷襲爆槍戰　2探員死亡3人受傷

▲▼美國佛羅里達州森賴斯發生警匪槍戰，2名FBI探員死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國佛羅里達州森賴斯發生警匪槍戰，2名FBI探員死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國聯邦調查局（FBI）調查一起兒童色情案件，調查人員2日持搜索令前往佛羅里達州森賴斯（Sunrise）一處民宅調查卻反遭偷襲，當場與嫌犯發生槍戰，導致2名FBI探員死亡，另有3人受傷。據悉，嫌犯也已經死亡。

根據福斯新聞（Fox News）報導，這起案件發生在當地時間清晨6時（台灣時間晚間7時）左右，聯邦調查局探員持搜索令在森賴斯進行搜查，結果反遭嫌犯持槍偷襲。聯邦調查局表示，其中2名受傷探員已經被送往醫院，目前情況穩定，而調查局不願公布死傷者身份。

據報導，事發後有多個執法單位趕往現場支援，並且一度傳出嫌犯被包圍在自家住處。當局隨後證實，包括森賴斯警察局在內，以及鄰近多個警察局都派員前往現場協助辦案，也包括佛州米拉馬爾警察局特警隊（Miramar SWAT）。

依據美國聯邦與地方執法分權機制，這起槍擊事件目前由聯邦調查局的犯罪偵查部門主導調查。聯邦調查局發言人表示，「調查過程將秉持全面且客觀的原則，並且盡快查明事件真相。」

森賴斯警察局則表示，事發後一度向附近社區居民發出警告，要求居民避免外出，並且暫時封閉社區聯外道路。截至當地時間上午10時，警方已經宣布事件「對公眾不構成危險」，但仍提醒居民，該地區將有「大量執法人員進駐」。

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