名醫挨告「證券詐騙660萬元」　北檢2度偵查結果出爐

▲精神科名醫李光輝被控證券詐欺案，2度因罪嫌不足獲不起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

精神科名醫李光輝，被控涉嫌以細胞免疫療法技術前景可期，公司上市後將獲利為由，吸引一對夫婦花660萬元購買公司股票，結果遲遲等不到公司上市，投資的夫妻覺得受騙上當，控告李涉嫌《證交法》詐欺罪，但台北地檢署2度偵查認為，李光輝確曾申請相關技術試驗，遭衛福部拒絕，公司也因故撤回上市申請案，無證據顯示有施用詐術，處分不起訴。

李光輝被控透過謝姓大學同學，向被害夫妻宣稱，他成立的光輝生命醫學公司，擁有免疫細胞體外複製技術，遊說先以每股11元認購阿瑪施公司，未來阿瑪施公司掛牌上市，就可以每股25元賣出獲利，結果提告夫妻買了股票，遲遲等不到阿瑪施上市，李光輝還因違法募資被起訴，控告李光輝涉嫌詐欺。

檢察官調查，李光輝並未保證公司一定上市獲利，事實上當時李一方面向衛福部申請進行相關試驗，一方面也向主管機關申請公開發行阿瑪施股票，但是衛福部後來不准李光輝進行後續試驗，阿瑪施公司也因故撤回上市申請案，無證據顯示李光輝以詐術誘騙他人上當投資，以罪嫌不足等理由，處分不起訴李光輝。

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