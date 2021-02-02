「包裹到貨」詐騙簡訊最常見　Whoscall統計2020年全球詐騙逾2.8億次

▲Whoscall發布《Whoscall 2020年度報告》。（圖／Whoscall提供）

記者姚惠茹／台北報導

陌生來電辨識軟體Whoscall今（2）日發布《Whoscall 2020年度報告》，從2020年全球累積查詢辨識超過65億次陌生電話與簡訊中發現，全球詐騙數量創年度新高，其中又以「簡訊詐騙」讓各國都淪陷，總計2020年已阻擋超過2.8億次詐騙電話與簡訊，創歷年最高紀錄。

Whoscall以號碼資料庫中用戶查詢次數為基準，首次整理出《陌生電話查詢辨識排行榜》，觀察到自去年3月起，全球疫情讓詐騙集團有機可趁，根據 Whoscall 的統計，2020年已阻擋超過2.8億次詐騙電話與簡訊，較2019年成長190%，創歷年最高紀錄，而簡訊詐騙佔據成長量的8成。

▲全球詐騙創歷年新高。（圖／Whoscall提供）

根據Whoscall分析，詐騙簡訊成本低、到達率高，短時間已內成為詐騙集團的常態手法，並由於詐騙簡訊多帶有高風險連結，若民眾不慎點選連結後，可能會連接至仿造社群平台、銀行機構的假網頁，誘騙民眾輸入自己的帳號與密碼等個人資料。

Whoscall指出，手機也可能會直接遭受到木馬病毒侵襲，使民眾的手機成為散播詐騙簡訊的工具，而在詐騙簡訊類型中，台灣常見的「包裹到貨」詐騙簡訊也同為日本、美國等國最常見詐騙手段，至於近期國內引起關注的「銀行假綁定」的詐騙簡訊，以仿造的網頁誘使民眾輸入信用卡與帳戶資料而遭到盜款，類似手法同樣在2020年底成為泰國最嚴重的集體受害事件之一。

▲台灣詐騙大事紀。（圖／Whoscall提供）

面對變化多端的詐騙形式，Gogolook CEO郭建甫說明，開發團隊3年前開始研發簡訊辨識技術，並開始應用在部分系統中，提供高風險連結辨識與示警通知等服務，因為隨著全球數位金融的普及化、台灣純網銀陸續上線，使得金融服務有關的詐騙恐將更加猖獗，因此Whoscall 正在不斷的擴大防守範圍，從電話防詐擴展到簡訊防詐，全方位守護民眾安全。

Whoscall說明，儘管台灣防疫有成，詐騙集團的攻勢依舊猛烈，2020年Whoscall在台灣阻擋超過1400萬次詐騙電話與簡訊，較前一年成長488%，並創歷史新高紀錄，其中又以跨境詐騙成為主要威脅。

回顧2020年，台灣共受到兩次大量跨境詐騙電話攻擊，分別來自突尼西亞與諾魯，Whoscall軟體與AI數據技術研發總監李彥儒表示，詐騙集團常將機房設在電信法規較為寬鬆的境外地區，或是利用 VoIP 網路電話進行號碼變造，針對國內民眾進行詐騙，讓有關單位難以追緝，而這些境外或變造受限台灣電信法規，來電時都會顯示「+」為開頭的號碼，民眾都需要特別留意。

此外，跨境的詐騙簡訊也對台灣造成嚴重的影響，從去年7月開始，台灣面臨連續三波來自日本的詐騙簡訊攻擊，起因為日本大量民眾不慎點選簡訊內的高風險連結，導致手機中毒而淪為詐騙集團傳送詐騙簡訊的工具，讓台灣許多民眾收到來自「+81（日本國碼）」的包裹詐騙簡訊。

▲年度陌生電話查詢辨識統計。（圖／Whoscall提供）

【Whoscall年度陌生電話查詢辨識統計】

2020年Whoscall每位用戶平均查詢辨識797.4次陌生電話，其中包含517.8次一般商用電話、274.8次行銷電話及4.8次的詐騙電話，而Whoscall 不僅協助民眾遠離詐騙威脅，更大幅減輕用戶對陌生來電的困擾。

▲新興類別排行。（圖／Whoscall提供）

1.一般商用電話—新興類別排行

因疫情使得民眾減少外出飲食，間接推升「美食外送」相關電話查詢辨識量，躋身Whoscall新興類別榜首，根據Whoscall號碼資料庫統計，美食外送相關的號碼資料數已累積達37,478筆，2020年度查詢辨識量則高達846萬次，在兩年內急速成長321%。

▲行銷電話排行。（圖／Whoscall提供）

2.行銷電話排行

受疫情影響，大型活動與商業展覽活動銳減，使得行銷電話熱度不減反增，2020年Whoscall行銷電話查詢辨識總量突破2.2億次，較前一年成長近4成，而Whoscall也同步比較借貸、推銷、股票、保險等行銷電話排行。

第一名：借貸電話（例：汽機車、銀行貸款等）共計10,775,777次

第二名：推銷電話（例：靈骨塔、補教推銷等）共計7,069,371次

第三名：保險電話（例：保險經紀人、人壽保險等）共計2,341,987次

第四名：股票電話（例：未上市股票、股票投顧等）共計2,286,886次

▲詐騙電話熱點時段排行。（圖／Whoscall提供）

3.詐騙電話熱點時段排行

Whoscall分析2020年詐騙電話的習性，平日的詐騙發生率較假日高出近8成，時間分布以上午9點至下午6點的白天詐騙發生率高於晚上，並在上午11至12點達到最高峰。Whoscall分析，此型態與詐騙集團常冒名政府機關、銀行等單位誘騙民眾轉帳、解除分期付款有關，因此詐騙電話來電的熱點多與上班時間相符，藉此降低民眾的疑心。

▲詐騙電話與簡訊特徵排行。（圖／Whoscall提供）

4.詐騙電話與簡訊特徵排行

為讓相關單位難以追緝，詐騙集團常將機房設在境外或是利用VoIP網路電話進行變造，以跨境的方式撥話至台灣進行詐騙，而這些來電都會顯示「+」為開頭的號碼特徵，Whoscall公開2020年詐騙電話中，查詢辨識量最高的跨境與變造號碼開頭，提醒民眾謹慎接聽所有帶有「+」開頭的來電。

第一名：+86（阻擋量 137,289 次）

第二名：+44（阻擋量 87,543 次）

第三名：+22（阻擋量 34,066 次)

5.釣魚簡訊常見網址

自2020年起，帶有高風險連結的簡訊詐騙數量成長快速，若不慎點選網址將可能導致手機中毒，或是誤入假網頁遭受個資外洩的陷阱，Whoscall公開2020年度最常見的釣魚簡訊中常見網址特徵前三名。

第一名：OOO.duckdns.org

第二名：OOO.xyz

第三名：OOO.club

▲全球熱心回報國別排行。（圖／Whoscall提供）

6.全球熱心回報國別排行

Whoscall擁有東亞最大16億號碼資料庫，來源包含公開資料搜索、多國警政單位合作、AI 偵測技術，以及用戶回報，其中世界各地用戶積極的回報，將有助於提升號碼辨識服務的品質，Whoscall也針對各地區的回報率進行年度統計，表揚最熱心回報的前三名國別。

第一名：日本（高於全球平均2.3倍）

第二名：巴西（高於全球平均2.2倍）

第三名：台灣（高於全球平均2.1倍）