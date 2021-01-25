慈濟打造一條龍服務　全國最大日照中心在彰化揭牌　

▲慈濟基金會全國最大日照中心在彰化揭牌。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化最大日照中心25日在慈濟彰化靜思堂盛大揭幕，提倡「在地安老、活躍老化」的概念，打造一條龍服務，讓日照成為子女上班不在家時，一個安心的地方，並讓高齡者在地安老，第三人生活得更有尊嚴與價值。

彰化靜思堂日照中心是目前占地最大的日照中心空間，在一樓的獨立空間。從大門口進來後，直接可到日照中心門口接送長者，日照中心內部有健身器材、環景的靜思茶道區、獨立的靜心室、腦力激盪的活化認知區、人際互動、專屬的園藝區等等，精心規劃的空間，讓高齡者在綠意盎然的環境中享受日常，更能在照服員協助下，鼓勵長輩多動手參與日常活動、彼此關懷，延緩長輩老化速度。

縣長王惠美蒞臨參與揭牌活動時指出，秀水鄉總人口數3萬8,872人，65歲以上老年人口數有5,544人，老年人口約佔14.2%，如何讓長輩有好的晚年、更健康，這是縣府團隊一直在努力的。彰化縣在2019年百歲人瑞有147位，2020年成長到209位，可見長壽百歲不是夢，但希望讓長輩能走出來、提升健康。

慈濟基金會副總兼長照中心總召集人林碧玉上台致詞，慈濟長照結合慈善、醫療、教育、人文等志業專業人士，提供長者一個促進健康、心靈豐富的環境。期許未來持續步步踏實，讓長者找到富足心靈的人生，直到終點、迎向燦爛的未來。

王惠美強調，這是彰化縣第31間日照中心，剛才看到環境很高興，慈濟提供200多坪給長者有一個好的環境，讓子女都安心，感恩慈濟給予彰化鄉親有更好的照護品質，讓彰化更好、更美，美好彰化幸福城市。

►愛河連撈到2屍袋「男被剁成五塊」，兇嫌刻意放啞鈴仍浮起...

►泰國限定版POCKY超划算才43元！藍莓優格＋巧克力杏仁解救嘴饞