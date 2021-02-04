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賈永婕車禍影像曝！遭騎士控肇逃　有下車和員警交談不起訴

記者張君豪／台北報導

三鐵貴婦、知名藝人賈永婕2020年9月在台北市大安區安和路駕車與一機車發生車禍，賈永婕當時有下車查看，並等到警方到場處理後才離去，但當時大安交通分隊警員到達事故現場，要找賈女製作筆錄時找不到人，警方依肇事逃逸罪嫌將她送辦，台北地檢署檢察官調查後，認定賈永婕並沒有肇逃行為，裁定不處分。

▲▼許孟哲趙孟姿婚禮採訪-賈永婕。（圖／記者黃克翔攝）

▲藝人賈永婕無端捲入肇事逃逸官司引發外界關注。（圖／記者黃克翔攝）

▲2020年9月北市大安區安和路口發生黃姓騎士煞車不及倒地，卻事後控告藝人賈永婕肇事逃逸的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲2020年9月北市大安區安和路口發生黃姓騎士煞車不及倒地，卻事後控告藝人賈永婕肇事逃逸的車禍意外。（圖／記者張君豪翻攝）

對此大安警分局交通分隊4日上午接受媒體訪問說明，表示該案件發生在去年9月26日下午3時許，當時賈女開車從安和路二段32巷行駛，另名黃姓騎士則騎車在安和路二段北往南行駛，兩人會車時黃男煞車不及倒地造成全身多處擦傷，警員到場後賈永婕有下車處理，直到警員勘查現場並製圖後才離去，當時黃男並未提告，但警方事後卻認為賈涉嫌肇逃，將她函送法辦。

大安交通分隊表示，當時兩車並未相撞，賈女有等到警員到場繪圖後才離去，但因事後黃姓騎士認為賈永婕有肇事責任，並提告賈女肇事逃逸，警方僅是依規定受理報案後將她函送法辦。

但檢察官勘驗賈永婕車上行車紀錄器，發現車禍發生時賈永婕有下車並與警方、摔車男子交談，發現賈永婕並無肇事逃逸的事實，調查後認定賈永婕沒有肇事逃逸事實，裁定不起訴。

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