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社會 社會焦點 保障人權

鼎泰豐Q版商標「鼎仔」侵權　設計公司求償270萬「獲賠2萬確定」

▲▼鼎泰豐與寶來文創公司爭議商標「鼎仔」。（圖／翻攝智慧財產法院判決書）

▲鼎泰豐與寶來文創公司爭議商標「鼎仔」。（圖／翻攝智慧財產法院判決書）

記者劉昌松／台北報導

知名餐飲店鼎泰豐的Q版文創商標案，纏訟4年終於落幕。寶來文創開發公司指控，顏姓前員工離職轉任鼎泰豐，還把寶來先前幫鼎泰豐開發的「鼎仔」、「飛鳥」圖案拿去製作明信片販售，侵害寶來著作財產權，求償270萬元，最高法院日前判決確定，鼎泰豐和顏女等人共要賠償2萬元。

寶來文創提告指控，當初和鼎泰豐簽約合作，由寶來設計「包仔」、「鼎仔」等Q版圖像供鼎泰豐用在相關文創商品，後來雙方解除合約關係，寶來公司負責商品設計的顏姓員工，卻在2011年間跳槽到鼎泰豐，還拿其中「鼎仔」、「飛鳥」圖樣，用來設計製作一系列的「鼎泰豐紀念明信片」，還把「鼎仔」拿去登記為商標。

被告的鼎泰豐以及負責人楊紀華否認故意侵權，質疑「鼎仔」、「飛鳥」2個圖案簡單，沒有特色，欠缺原創性，應該不是《著作權法》保護的著作，且公司也不知道顏女設計的圖案有沒有侵權；顏女則解釋，在寶來時期畫的「鼎仔」是未完成作品，沒被寶來採用，認為當時設計的圖案，沒有原創性。

▲▼鼎泰豐被寶來文創指控涉嫌侵害智慧財產權的「飛鳥」圖。（圖／翻攝智慧財產法院判決書）

▲鼎泰豐被控使用侵權的「飛鳥」製作明信片。（圖／翻攝智慧財產法院判決書）

智慧財產法院則認為，寶來提出的「鼎仔」有站姿、休息中等各種不同表情，客觀上可看出創作者的思想和情感表現，具有「原創性」，而「飛鳥」圖案也同樣具有創作性，2個圖都是受《著作權法》保護的智慧財產。

雖然寶來主張遭到侵權求償270萬元，但一審遭駁回後，寶來上訴縮減成只求償165萬元，法院認為，寶來遭侵權的圖案，指是被用來設計成明信片，不是鼎泰豐主業，考量明信片銷售業績，最後判鼎泰豐、鼎泰豐負責人、顏女3人總共要賠償寶來2萬元，案經最高法院在2020年1月駁回上訴確定。

此外，鼎泰豐另外因未經授權，就把「鼎仔」用在春酒晚會布幕，涉嫌重製侵權的刑事案件，經台北地檢署起訴後，台北地院已經在2019年間判鼎泰豐要罰6萬元，因鼎泰豐未再上訴而確定。

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