專家：台灣被列「立百病毒」染疫高風險區！致死率75%...傳人也傳食物

▲立百病毒不只人傳人，食物也會傳染，並且有極高的機率會從亞洲爆發 。（示意圖／翻攝自shutterstock）



實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情持續升溫中，日前竟又傳出致死率75%的「立百病毒」（Nipah virus），很有可能造成下一波的大流行！毒物專家招名威教授日前在《招名威教授 毒理威廉》發文表示，立百病毒棘手的點在於，它不只人傳人，就連食物也會傳染，特別是人口超過20億的熱帶和亞熱帶地區，且在文獻中也可以看出台灣也在染疫的「匡列」高風險中。

招名威發文表示，目前立百病毒的文獻不多，不過可以知道的是致死率介於40-75%之間，比起新冠病毒的2-3%還要高出許多，且立百病毒屬於副黏液病毒科，因此症狀和屬正冠狀病毒亞科的新冠病毒相差十萬八千里，不過同樣的是兩者都以蝙蝠作為媒介，染上後都會導致嚴重呼吸道疾病，立百病毒更可能造成神經性疾病。

▲立百病毒「人畜共通」，症狀跟日本腦炎超像。（圖／達志影像／美聯社）

招名威指出，立百病毒1997年首次出現於馬來西亞的一處養豬場，當時有7名工人得病，起初都是輕微流感的症狀，但確認後發現該病毒會造成不同程度的發燒、頭痛、身體痛等症狀，甚至會有嘔吐、無定向感、睏倦、意識混亂和容易驚嚇等神經症狀，和日本腦炎十分相似。

招名威透露，立百病毒是直徑約125至250 nm的類圓形的病毒，「核蛋白衣（nucleocapsid）外面包著一層約10 nm 厚的封套（envelope），封套上有排列整齊的血球凝集抗原與神經氨酸酶抗原突起，與神經細胞的神經氨酸酶高度專一結合，這也難怪核磁共振的圖會顯示確診個案會有腦部組織結塊的現象。」

▲立百病毒同樣是以蝙幅作為媒介。（圖／達志影像／美聯社）



不過棘手的是，立百病毒不只會人傳人，就連食物也會傳染，尤其是在人口超過20億的熱帶和亞熱帶地區，且從現有文獻中也可看出，台灣在染疫的「匡列」高風險中；且就WHO列出的全球15種公衛最大危機病原體中，包括新冠病毒、伊波拉、茲卡病毒等等，目前卻僅有6種有治療方式，危機四處潛伏。