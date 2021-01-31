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別把桃園人標籤化！　鄭文燦：若拒診將按醫療法處分

▲桃園市政府31日的防疫專案會議上，市長鄭文燦聽取衛生局長王文彥報告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府31日的防疫專案會議上，市長鄭文燦聽取衛生局長王文彥報告。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對衛福部立桃園醫院發生群聚感染事件，日前傳出有病患因註記曾在部桃園就醫而遭其他醫療院所拒診疑似遭「標籤化」，市長鄭文燦31日表示，所有醫院與診所不得拒診，若有拒診等情事，將按醫療法處分，轉診一定要通知衛生局以提高正向防疫等級，絕對不能把部桃病人、自主健康管理民眾標籤化。

上週傳出桃園一名是民到苗栗診所看診，竟傳出遭該診所「不收桃園來的」為由拒診，還有1名婦人先後在桃園兩家醫院看診也遭拒診，另據傳桃園市某幼童前往南部診所施打疫苗遭拒，引發質疑部桃病患是否遭到某些醫療診所刻意「標籤化」？

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▲桃園市長鄭文燦受訪時強調，醫療院所不能有拒診情事，否則將依醫療法懲處。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦受訪時強調，醫療院所不能有拒診情事，否則將依醫療法懲處。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，中央流行疫情指揮中心針對收治部桃病人與自主健康管理民眾等醫療機構，已提供健保加成50%作為獎勵金，包括醫院、診所等相關醫事人員作為防疫津貼鼓勵，但醫療院所絕對不能有拒診情事。

鄭文燦認為，他已要求衛生局調查，所有醫院或診所不得拒診桃醫病人，否則將按醫療法處分，醫師基於倫理，應把病人權益放在心上，將生命與健康當最高價值，絕對不能將部桃病人、自主健康管理民眾「標籤化」；在此也呼籲自主健康管理者，應避免外出聚餐，在家裡用餐也需以公筷母匙或分餐分食，以減少家人遭感染等風險。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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