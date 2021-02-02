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大陸學者分析台灣經濟「曇花一現」：美國制裁對台晶片需求增加

▲台積電，半導體。（圖／CFP）

▲在台積電的帶動下，台灣經濟成長率30年來首度超越大陸。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

台灣2020年GDP成長率2.98優於大陸的2.3%，30年來首度超越大陸，行政院主計總處專門委員吳佩璇表示，台灣是因防疫有成，生產、製造、消費活動得以持續，才能有這樣的成長幅度。對此廈門大學「台灣研究院」特聘教授李非教授認為，如果島內「台獨」勢力認識不到台灣經濟增長的最大動力來自中國大陸，而繼續「依美抗中」，那去年的經濟表現只會是「曇花一現」，台灣未來會在經濟區域化趨勢中被邊緣化。

李非接受俄羅斯《衛星通訊社》採訪時表示，台灣經濟去年表現較好最主要得益於中國大陸在美國的「晶片制裁」下，對台灣芯片需求的大幅度增加。台灣經濟表現較好主要是因為出口旺盛，而出口旺盛主要是因為大陸的需求增加。首先，大陸是復工復產比較快的國家，再者現在對晶片的需求也很旺盛，而台灣是晶片代工的地方，因此它的經濟自然而然地就變好了，也就是說，是大陸的市場需求帶來了台灣經濟的恢復。

▲▼紫光,半導體。（圖／視覺中國）

▲大陸遭到美國「晶片制裁」，自製晶片能量也不如台灣，導致對台需求大增。（圖／視覺中國）

台灣2020年對大陸出口創歷年新高，台灣財政部1月8日公佈，2020年台灣對大陸（含香港）出口額達1514.52億美元，創歷年新高，同比增長14.6%，佔台灣總出口額的43.9%。大陸（含香港）穩居台灣地區最大出口市場和最大順差來源地。

李非教授指出，如果島內的「台獨」勢力無法認識到台灣經濟增長的最大動力來自中國大陸，而因去年的經濟成就「得意忘形」，繼續「依美抗中」，那台灣很可能會在未來被邊緣化。

李非教授說，「第一，台灣經濟表現好的方面局限於高科技產業，而普通老百姓受到疫情的衝擊較大，他們的總體經濟水平並不是很好。也就是說，台灣只是在晶片代工產業的這方面好，其他產業並不好。」

「第二，現在世界經濟呈現區域化趨勢，形成了東亞、歐盟以及北美三大區域。中國跟周邊國家建立了RCEP，跟歐洲也簽訂了中歐投資協定，而台灣被排除在外。所以，如果台灣將來在兩岸關係的處理上沒有做好的話，台灣經濟不會得到有效的、長期的支撐，面臨經濟邊緣化、產業空洞化趨勢。隨著中國大陸紅色產業鏈的建立，替代台灣之後，台灣的這個經濟增長動力就會失去。」

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