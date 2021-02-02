烘爐地驚悚雙屍死因曝！2運將借錢「互作保」　還不出來同赴黃泉

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市中和烘爐地1日晚間發生一起輕生雙屍案，王姓男子（48歲）與蔡姓男子（61歲）相約在計程車上燒炭尋短，民眾發現後急忙報警，但當警消趕抵並救出2人時，王、蔡均已無呼吸心跳，明顯死亡。警方初步調查，2名死者皆為計程車司機，疑似在外欠款、且互相替對方作保，最後還不出錢，才會相約一同走上絕路。

▲中和烘爐地昨夜傳出2男輕生，陳屍計程車內 。（圖／翻攝爆廢公社）

新北市警消1日晚間9時許接獲通報，中和烘爐地發生一起自殺案件，趕抵現場後，發現王、蔡2人倒臥計程車上，均已明顯死亡，雖然車輛熄火未發動，但車窗密封，且前坐踏板處還擺放炭盆，初步研判應是輕生。警方勘驗現場，2人身上並無證件，也未留下遺書，幾經調查後才終於確認2名死者身分。

▲死者蔡男家屬到達殯儀館。（圖／記者陳以昇攝）

初步了解，死者王男與蔡男皆以計程車為業，2人均已婚，但家中經濟狀況不佳。警方研判，2人疑似透過錢莊、或是當鋪借款，且互為對方做保，最終利滾利、2人籌不出錢償還，才會相約在蔡男的計程車上尋短，共赴黃泉。

今死者遺體送抵新北市立殯儀館，家屬獲悉後也趕赴現場，對於丈夫是否在外欠款、以及欠了多少錢？2名死者妻子皆表示不知情，對於案情細節不願多談，僅神色哀戚地搖了搖頭，隨後快步離開現場。

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▼死者王男妻子神色哀戚，對於案情不願多談。（圖／記者陳以昇攝）