嗆警「流氓」被拖下車亮槍！PO網取暖：這算妨害公務　警說話了

記者張君豪／台北報導

1日凌晨1點50分左右，北市大安警分局敦南所警員在辛亥路車行地下道攔查一輛租賃轎車，車輛開窗後警方聞到刺鼻味道，警方依規定引導該車進入攔查區打算進行盤查，結果警方先在車外進行盤查核對身份，過程中後座乘客在車內嗆聲「流氓」遭警方認定已達妨害公務罪嫌程度，將他拉下車壓制逮捕，並持槍警戒，結果民眾反而將警方盤查過程po上臉書社團公審，警方1日下午正式對外說明。

▲嗆警流氓民眾遭警員認定妨害公務當場拖下車壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嗆警流氓的男子遭警員認定妨害公務當場拖下車壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

洪姓網友事後將盤查過程PO到臉書爆料社團並質疑「執法過當？真的需要掏槍出來對著人民，不同意搜索直接搜車搜身，流氓兩個字妨害公務？直接把人拖下車扣押會不會太誇張？」

▲嗆警流氓民眾遭警員認定妨害公務當場拖下車壓制逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

但對此大安警分局敦南所長郭文釋1日下午公開說明回應，該租賃車上乘客多達7人且後座均未繫安全帶，警方依法盤查過程並無不妥、加上車上乘客已出言辱警構成妨害公務罪責，警方執法過程使用警槍戒護不無不法，警方也請民眾配合警方工作體諒警員工作辛勞。



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